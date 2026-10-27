Ο Φλάβιο Μπολσονάρο αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ, δύο ημέρες μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές, όπως δήλωσε συνεργάτης του στο Reuters. Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο γερουσιαστής δεν παρέδωσε τα διαβατήριά του στην ομοσπονδιακή αστυνομία εντός της προθεσμίας που του είχε δοθεί, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Σύμφωνα με το CNN Brasil, το οποίο επικαλείται πηγές από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο 45χρονος πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

Διαβεβαίωνε ότι θα παραδώσει τα διαβατήρια

Μόλις τη Δευτέρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε γνωστοποιήσει ότι η αστυνομία τού ζήτησε να παραδώσει τα διαβατήριά του, κατόπιν εντολής του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρε ντε Μοράες.

Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει ότι θα συμμορφωνόταν, διαψεύδοντας παράλληλα ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία. Ωστόσο, δύο πηγές δήλωσαν την Τρίτη στο Reuters ότι η προθεσμία πέρασε χωρίς να παραδοθούν τα έγγραφα. Ακολούθησε η ακύρωσή τους και, αργότερα, η πληροφορία από συνεργάτη του ότι είχε αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γερουσιαστής βρίσκεται υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, κατηγορία την οποία αρνείται.

Η Αργεντινή διέψευσε τα σενάρια διέλευσης και ασύλου

Πριν γίνει γνωστή η αναχώρησή του, δημοσιεύματα τον ήθελαν να επιχειρεί να περάσει στην Αργεντινή, όπου φερόταν να τον περιμένει ιδιωτικό αεροσκάφος για να τον μεταφέρει στις ΗΠΑ.

Η αργεντίνικη προεδρία διέψευσε τις πληροφορίες, ανακοινώνοντας ότι η Εθνική Διεύθυνση Μετανάστευσης δεν είχε καταγράψει είσοδο του Φλάβιο Μπολσονάρο στη χώρα.

Οι αναφορές είχαν συνδεθεί με πτήση ιδιωτικού αεροπλάνου από το Μπουένος Άιρες στο Πουέρτο Ιγκουάσου, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία. Σύμφωνα με τις αρχές της Αργεντινής, ο έλεγχος στο αεροσκάφος και στο πλήρωμά του έδειξε ότι τα έγγραφα ήταν νόμιμα και ότι δεν υπήρχε σχέδιο πτήσης που να περιλαμβάνει την οικογένεια Μπολσονάρο.

Η προεδρία διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε υποβληθεί αίτημα ασύλου από τον Βραζιλιάνο γερουσιαστή, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Έκτακτη σύσκεψη στο κόμμα του Μπολσονάρου μετά την αναχώρηση του γιου του, Φλάβιο, από τη Βραζιλία

Ο πρόεδρος του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL) της Βραζιλίας, Βαλντεμάρ Κόστα Νέτο, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με στελέχη του κόμματος, μετά την αναχώρηση του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκλογική ήττα και η νέα έρευνα για την εκστρατεία του

Οι εξελίξεις ακολουθούν την επικράτηση του Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος εξασφάλισε 52% των ψήφων και τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία.

Παράλληλα με την υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Φλάβιο Ντίνο διέταξε την Τρίτη ξεχωριστή έρευνα για πιθανή ξένη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Μπολσονάρο.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί ενδεχόμενη εμπλοκή της αμερικανικής συντηρητικής ομάδας Rockbridge Network σε διαπραγματεύσεις για οικονομική υποστήριξη της υποψηφιότητάς του, καθώς και καταγγελίες για αλγοριθμική χειραγώγηση σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Η ομάδα του Λούλα είχε κατηγορήσει τη Meta ότι περιόριζε τη διάδοση του περιεχομένου του στο Instagram και στο WhatsApp.

Στο πολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα τις εκλογές «στημένες», την ώρα που μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας συνεχάρη τον Λούλα για την επανεκλογή του.