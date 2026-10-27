Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι η εκλογική διαδικασία θα είναι «δίκαιη», αφήνοντας για ακόμη μία φορά αιχμές σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογικής νοθείας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ενώ κατευθυνόταν προς το Τέξας για ακόμη μία προεκλογική συγκέντρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα εξακολουθούσε να αξιοποιεί τις συνταγματικές εξουσίες που διαθέτει ως πρόεδρος.

«Θα αποδεχτώ το αποτέλεσμα αν η ψηφοφορία είναι δίκαιη»

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την αποδοχή των εκλογικών αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από την προϋπόθεση της διεξαγωγής μιας «δίκαιης» ψηφοφορίας.

Η δήλωση επαναφέρει στο προσκήνιο τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την αξιοπιστία των εκλογικών διαδικασιών, καθώς στο παρελθόν έχει διατυπώσει ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας που δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Ανοιχτός σε συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, αλλά με δικαίωμα βέτο

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Όπως δήλωσε, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν την πλειοψηφία τους, θα επιδιώξει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Έσπευσε, ωστόσο, να υπενθυμίσει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοθετήματα που εγκρίνονται από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς μια ενδεχόμενη αλλαγή πλειοψηφίας θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθεί τη νομοθετική της ατζέντα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου και θα κρίνουν τη σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέρος της Γερουσίας, καθορίζοντας τις πολιτικές ισορροπίες για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του Τραμπ.