Μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καταγγελιών για εκλογική νοθεία και αυξανόμενης έντασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, με το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητά παράταση της ψηφοφορίας, την ώρα που επιχειρεί να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας , Μανσούρ Αμπάς, κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι διασπείρει ψευδείς ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου προετοιμάζεται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας.

Παράλληλα, στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν χειροβομβίδα κρότου-λάμψης για να διαλύσουν συγκέντρωση Παλαιστινίων που διαμαρτύρονταν για στρατιωτική επιχείρηση, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει αναγκάσει τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Το Λικούντ ζητά παράταση της ψηφοφορίας

Το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της διαδικασίας ψηφοφορίας.

«Υποβάλαμε αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας! Ψηφίστε μόνο Λικούντ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 το πρωί και, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, πρόκειται να κλείσουν στις 22:00.

Δεν έχει ανακοινωθεί, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ότι το αίτημα του Λικούντ έγινε αποδεκτό.

4 שעות להציל את ישראל הצביעו מחל https://t.co/5HxV1YCzuK — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

«Ο Νετανιάχου ψεύδεται», καταγγέλλει ο Μανσούρ Αμπάς

Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώθηκε μετά τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου ότι αραβικά κόμματα επιχειρούν να «κλέψουν τις εκλογές».

Ο Μανσούρ Αμπάς απάντησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι στοχοποιεί την αραβική μειονότητα για εκλογικούς λόγους.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ψεύδεται και κάνει εμπρηστικά σχόλια εναντίον της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, χρησιμοποιώντας την ως τακτική εκφοβισμού για να κινητοποιήσει δεξιούς ψηφοφόρους και να τους ωθήσει στις κάλπες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι κόμματος συνελήφθησαν στο νότιο Ισραήλ έχοντας φακέλους με μετρητά.

Τρεις συλλήψεις για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων

Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων υπέρ του κόμματος Ράαμ.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, κατά τις έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων κατασχέθηκαν περισσότερα από 24.000 σέκελ, περίπου 6.950 ευρώ, μεταξύ των οποίων φάκελοι με χρήματα.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ντιν Λίβνε, χαρακτήρισε το περιστατικό ασυνήθιστο, διευκρινίζοντας ότι οι συλλήψεις έγιναν κοντά στις κατοικίες των υπόπτων και όχι σε εκλογικά τμήματα.

«Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους στη χώρα. Πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

ראיתם את זה? מצביעי ימין יקרים, אתם חייבים לצאת להצביע ליכוד זה בנפשנו >> https://t.co/3Asnf2VBmJ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

Η αντιπολίτευση φοβάται αμφισβήτηση του αποτελέσματος

Το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ, βασικού αντιπάλου του Νετανιάχου, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να δημιουργήσει αμφιβολίες για την εγκυρότητα των εκλογών.

«Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το κόμμα του Άιζενκοτ, ο πρωθυπουργός «προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα».

Η αντιπολίτευση κάλεσε τους ψηφοφόρους να εξασφαλίσουν σημαντική διαφορά έναντι του Λικούντ, ώστε να μην υπάρξουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Χεβρώνα: Χειροβομβίδα κρότου-λάμψης σε διαδήλωση Παλαιστινίων

Την ώρα που οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες, η ένταση παραμένει υψηλή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν χειροβομβίδα κρότου-λάμψης για να διαλύσουν συγκέντρωση Παλαιστινίων στη Χεβρώνα, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη στρατιωτική επιχείρηση που έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ενώ ένας ηλικιωμένος κρατούσε πανό με το μήνυμα: «Όχι στη συλλογική τιμωρία, όχι στα κλεισίματα και όχι στον εκτοπισμό».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη χρήση χειροβομβίδας κρότου-λάμψης, αναφέροντας ότι στόχος ήταν να διαλυθεί η συγκέντρωση ώστε να συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι πυροβολήθηκαν από Παλαιστίνιους ενόπλους σε σημείο ελέγχου την περασμένη Παρασκευή.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στην επίθεση, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι επέλεξε τη χρονική συγκυρία των εκλογών για να κινητοποιήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους του.

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 3.000 εκτοπισμένοι – Προειδοποίηση για «εθνοκάθαρση»

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 3.000 Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης σε συνοικίες της Χεβρώνας.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Η συλλογική τιμωρία αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι απειλές για εκκένωση και καταστροφή ολόκληρων συνοικιών εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για ενδεχόμενη εθνοκάθαρση.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι οι κατεδαφίσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν. Σε προηγούμενη ενημέρωσή του ανέφερε επίσης ότι οι στρατιώτες δεν εντόπισαν όπλα κατά τις έρευνες σε κατοικίες.

Μετά την επίθεση της Παρασκευής, οι ισραηλινές αρχές απέκλεισαν εισόδους σε πολλές παλαιστινιακές πόλεις της Δυτικής Όχθης, περιορίζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων.

«Εκείνοι ψηφίζουν, αλλά εμείς δεν μπορούμε ούτε στον γιατρό να πάμε»

Οι επιπτώσεις των περιορισμών αποτυπώνονται στις μαρτυρίες των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Νούρα Νάσαρ, η οποία συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να λάβει ιατρική περίθαλψη εξαιτίας των αποκλεισμών.

«Πού είναι η δημοκρατία σε όλο αυτό; Οι εκλογές τους είναι σήμερα, σαφώς, αλλά τι γίνεται με μας; Δεν είμαστε άνθρωποι; Θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να πάμε στον γιατρό», δήλωσε.

Μια άλλη εκτοπισμένη κάτοικος, η Σανά Σαλμάν Αμπού Σνέινεχ, εξέφρασε την απαισιοδοξία της για το ενδεχόμενο αλλαγής της κατάστασης μετά τις ισραηλινές εκλογές.

«Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης και ποιος θα καταστρέψει τον παλαιστινιακό λαό. Είναι οι δικές τους εκλογές», είπε.

Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Άιζενκοτ αντιτίθενται στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Καταγγελίες για εμπόδια στην ψήφο των Αράβων πολιτών

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν βανδαλισμούς και εξαφάνιση ψηφοδελτίων από εκλογικά τμήματα.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah γνωστοποίησε επίσης καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες επιτροπές εκλογικών τμημάτων καθυστερούσαν τη διαδικασία ψηφοφορίας Αράβων πολιτών, υποβάλλοντάς τους άσχετες ερωτήσεις ή κλείνοντας τις πόρτες.

Η οργάνωση ανέφερε ακόμη ελλείψεις ψηφοδελτίων στα αραβικά, ενώ κατήγγειλε δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που, κατά την εκτίμησή της, υποκινούν μίσος εναντίον της αραβικής μειονότητας.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ωστόσο, ανακοίνωσε, σύμφωνα με τους Times of Israel, ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις συστηματικής χειραγώγησης των ψηφοδελτίων και ότι όλες οι αναφορές εξετάζονται.

טיבי כבר מרגיש בעל הבית. אם לא נצא להצביע עכשיו – הוא יהיה בעל הבית. צאו להצביע מחל🇮🇱 https://t.co/qZASLdJ2qk — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες – Στο 55,7% έως τις 16:00

Παρά την ένταση, η συμμετοχή στις εκλογές καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, μέχρι τις 16:00 είχε ψηφίσει το 55,7% των εκλογέων, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ώρα από το 1973, όταν άρχισε η ωριαία καταγραφή της συμμετοχής.

Η αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για τη σύνθεση της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου των 120 εδρών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ το κόμμα Ράαμ φιλοδοξεί να εξασφαλίσει οκτώ έδρες και θα μπορούσε να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον το αποτέλεσμα αποδειχθεί οριακό.

Με την ψηφοφορία να βρίσκεται σε εξέλιξη, το αίτημα του Λικούντ για παράταση, οι καταγγελίες περί νοθείας και η στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη συνθέτουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο σκηνικό στην ισραηλινή εκλογική αναμέτρηση.