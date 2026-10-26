Υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές εντοπίστηκε νεκρός σε δημόσιο κήπο στο Μονακό ο 29χρονος Αντουάν ντε Μασί, με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και την πριγκίπισσα Σαρλίν να εκδίδουν επίσημη ανακοίνωση για την απώλεια του συγγενούς τους.

Για την υπόθεση έχει ήδη τεθεί ένα άτομο υπό κράτηση από τις τοπικές αρχές, ενώ στο τραπέζι των ερευνών παραμένει και το ενδεχόμενο ατυχήματος. Ο εκλιπών ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτ, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄, και γιος του πρώτου εξαδέλφου του Αλβέρτου, Κριστιάν ντε Μασί.

Η ανακοίνωση του παλατιού και η πορεία στο τένις

Το βασιλικό ζεύγος τοποθετήθηκε δημόσια τη Δευτέρα για την απώλεια του 29χρονου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

«Οι Αυτού Γαληνότητες, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η πριγκίπισσα Σαρλίν, πληροφορήθηκαν με θλίψη τον θάνατο του Αντουάν ντε Μασί, σε ηλικία 29 ετών, εγγονού της πριγκίπισσας Αντουανέτ, μεγαλύτερης αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄. Παθιασμένος με το τένις, αποτελούσε μέρος μιας οικογενειακής ιστορίας που είναι στενά συνδεδεμένη με το άθλημα στο Πριγκιπάτο. Οι Αυτού Υψηλότητες συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας και των οικείων του και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο Αντουάν ντε Μασί, εγγονός και του ιδρυτή του Automobile Club de Monaco Άντονι Νογές, είχε μετακομίσει στο Μαϊάμι με τον πατέρα του για να αφοσιωθεί στο τένις. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Vogue Italia το 2012, είχε περιγράψει την απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το άθλημα σημειώνοντας: «Ήταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά ήταν δική μου επιλογή. Ο πατέρας μου μου ξεκαθάρισε από την αρχή ότι έπρεπε να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ότι, από τη στιγμή που θα έπαιρνα την απόφασή μου, δεν υπήρχε επιστροφή».

Ο 62χρονος πρίγκιπας Αλβέρτος και η 48χρονη πριγκίπισσα Σαρλίν, γονείς των 11χρονων διδύμων Ζακ και Γκαμπριέλα, συνέχισαν τις δημόσιες υποχρεώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες, παρευρισκόμενοι στα εγκαίνια του βρεφονηπιακού σταθμού Ida και στη συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Μετς της Γαλλίας.