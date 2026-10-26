Σε αλλαγή της ώρας της διεξαγωγής του ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ προχώρησε η Super League.

Σύμφωνα με την διοργανώτρια αρχή το Αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ την προσεχή Κυριακή (1/11) θα ξεκινήσει στις 19:30 αντί για τις 19:00.

Παράλληλα άλλαξε ώρα και ο αγώνας του ΟΦΗ με την Καλαμάτα που θα διεξαχθεί την 15η αγωνιστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

9η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

Ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30)».