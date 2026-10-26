Ένα ακίνητο, κυριολεκτικά τοπόσημο της περιοχής του Ελληνικού, προστέθηκε στο portfolio της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έναντι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Η αγορά, όπως συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα μεταξύ του πωλητή και των αγοραστών και πλέον είναι δεδομένο πως το ακίνητο που βρίσκεται σχεδόν απέναντι από τον πύργο του Ελληνικού θα χρησιμοποιηθεί είτε ως πρεσβευτική κατοικία είτε ως ακίνητο που θα φιλοξενήσει στο μέλλον προσωπικότητες – προσκεκλημένους του εκάστοτε Πρέσβη της Κίνας.

Πρόκειται για μια υπερπολυτελή έπαυλη 1.600 τετραγωνικών μέτρων με νεοκλασικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτισμένη σε τρία επίπεδα μέσα σε ένα γωνιακό οικόπεδο 2.700 τετραγωνικών μέτρων που διαθέτει μεταξύ άλλων κήπο με γκαζόν, ψηλά δέντρα και μεγάλη πισίνα με pool house.

Η κατοικία διαθέτει εντυπωσιακούς ψηλοτάβανους χώρους υποδοχής με αίθριο και την επιβλητική ξύλινη εσωτερική σκάλα, που δεσπόζει στον χώρο. Το ακίνητο διαθέτει δυο μεγάλες κουζίνες πλήρως εξοπλισμένες, 5 τεράστια master υπνοδωμάτια en-suite με πολυτελή μπάνια, ανεξάρτητο studio ξενώνα, μεγάλο playroom με γυμναστήριο και home theater.

Οι χώροι της επιβλητικής αυτής κατοικίας είναι επενδυμένοι με λευκά μάρμαρα Διονύσου, ενώ το ακίνητο διαθέτει ασανσέρ, δωμάτια προσωπικού, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και πολλές θέσεις στάθμευσης.