Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI στη γνωστή αλυσίδα φούρνων Χωριάτικο με δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οικονομικά εγκλήματα, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν γίνει συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο λογιστής, καθώς και αρκετοί υπάλληλοι και στελέχη της επιχείρησης.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το ελληνικό FBI, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

Περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της έρευνας και τα αδικήματα που εξετάζονται αναμένονται καθώς προχωρούν οι έρευνες.