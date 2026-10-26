Το μήνυμα που, κατά την εκτίμησή του, στέλνουν οι πολίτες μέσα από τις εκλογικές αναμετρήσεις στη Σερβία και τη Βραζιλία σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, ασκώντας κριτική στις αυταρχικές αντιλήψεις, στην αλαζονεία της εξουσίας και στις ακραίες πολιτικές φωνές.

Με αφορμή τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στις δύο χώρες, ο Νίκος Παπανδρέου υποστήριξε ότι, παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει, οι κοινωνίες τους εκφράζουν μια κοινή ανάγκη για αλλαγή.

«Από τη Σερβία μέχρι τη Βραζιλία, οι πολίτες στέλνουν το ίδιο μήνυμα: οι αυταρχικές αντιλήψεις, η αλαζονεία της εξουσίας και οι ακραίες φωνές δεν είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, ειδικά σε περιόδους κρίσης», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ανάγκη για πολιτικούς με όραμα»

Ο Νίκος Παπανδρέου στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ανάδειξης πολιτικών ηγεσιών που θα θέτουν το συλλογικό συμφέρον πάνω από προσωπικές επιδιώξεις, αφήνοντας πίσω πρακτικές διαφθοράς και καθεστωτικές νοοτροπίες.

«Μπορεί οι δύο χώρες να απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, όμως αυτό που τις ενώνει είναι η ανάγκη για αλλαγή. Για πολιτικούς με όραμα, που βάζουν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον και αφήνουν πίσω τη διαφθορά και τις καθεστωτικές νοοτροπίες», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνδέει τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις με ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα υπέρ της αλλαγής, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της απομάκρυνσης από αυταρχικές πρακτικές.