Συναγερμός σήμανε στη Λαμία, καθώς εξαφανίστηκε ένα αγοράκι 10 ετών από χώρο παιδικής προστασίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Στις 26/10/2026, και ώρα 11:00, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Λαμία, ο Μουσταφάϊ Αλέξανδρος, 10 ετών. “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Μουσταφάϊ Αλέξανδρος, έχει ύψος 1.40 και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε ζακέτα, μαύρη φόρμα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».