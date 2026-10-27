Σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γευμάτισαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την εκδήλωση για τον νέο φωτισμό ανάδειξης του Λευκού Πύργου.

Οι δύο άνδρες επέλεξαν το εστιατόριο «Διάβαση», στην οδό Παύλου Μελά, όπου έφαγαν μαζί μετά την παρουσία τους στην εκδήλωση για τον φωτισμό του εμβληματικού μνημείου της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην πόλη, παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbeast.gr ο Έλληνας πρωθυπουργός επιλέγει να συνοδεύσει το φαγητό του με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ενώ και οι δύο περίμεναν να έρθει η παραγγελία τους.

Το μενού περιελάμβανε τα φημισμένα σουτζουκάκια και γύρο χοιρινό.