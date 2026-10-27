Ενεργές παραμένουν οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, χωρίς να έχουν καταγγελθεί, ενώ δεν υπάρχει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Pizza Fan και στην επιχείρηση «Χωριάτικο», υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων που επηρεάζονται.

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η εξέταση των δυνατοτήτων στήριξης των εργαζομένων, ανάλογα με την πορεία των υποθέσεων.

Για την υπόθεση της Pizza Fan, ο Κώστας Καραγκούνης διευκρίνισε ότι η μητρική εταιρεία, μαζί με τα 74 παραρτήματά της, απασχολεί 593 εργαζομένους, ενώ ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στο ευρύτερο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων franchise, εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Στη δημόσια συζήτηση έχει αναφερθεί ο αριθμός των 2.500 εργαζομένων, χωρίς, όπως είπε, να είναι διαθέσιμη ακριβής καταμέτρηση.

Ο υφυπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν έχει δοθεί εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης και οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές. Πρόσθεσε ότι ο λογαριασμός μισθοδοσίας εξακολουθεί να είναι ενεργός, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι σχετικές υποχρεώσεις.

Όπως τόνισε, η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της. Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, η καταβολή της μισθοδοσίας στο τέλος του μήνα, καθώς από την εξέλιξη αυτή θα προκύψουν νέα δεδομένα για την κατάσταση των εργαζομένων.

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί εάν η επιχείρηση δεν μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της ή να καταβάλει τους μισθούς το επόμενο διάστημα, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι υπάρχουν διαφορετικά ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών, είναι η εξεύρεση μιας διάδοχης κατάστασης, αλλά και το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λάβουν επίδομα ανεργίας, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, όπως ανέφερε, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες νομικές δυνατότητες, όπως η επίσχεση εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν μπορεί να προεξοφληθεί αυτή τη στιγμή ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχης με εκείνη που είχε δοθεί κατά την πανδημία ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ο κ. Καραγκούνης εξήγησε ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να εξομοιωθούν με την υπόθεση της Pizza Fan.

Όπως είπε, τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί κατά την πανδημία αφορούσαν έκτακτες συνθήκες, κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις αδυνατούσαν αντικειμενικά να λειτουργήσουν λόγω των περιορισμών. Αντίθετα, στην προκειμένη περίπτωση διερευνώνται καταγγελλόμενες παραβάσεις, χωρίς να έχει υπάρξει οριστική κατάληξη της υπόθεσης.

«Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις έκτακτες συνθήκες, όπως ο κορονοϊός και οι φυσικές καταστροφές, με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που έχει ο εργοδότης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα εξετάσουν τις δυνατότητες παρέμβασης για την προστασία των εργαζομένων, εφόσον αξιολογηθεί ότι υπάρχει σχετική ανάγκη.

Ο Κώστας Καραγκούνης διευκρίνισε ακόμη ότι το υπουργείο Εργασίας δεν παρεμβαίνει στην ουσία της υπόθεσης που βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς αυτή αφορά τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη.

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι η αρμοδιότητα του υπουργείου επικεντρώνεται στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στην εκπομπή παρενέβη ο δικηγόρος που εκπροσωπεί εργαζομένους της Pizza Fan, κ. Παπαστεργίου, ο οποίος υποστήριξε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει άμεση και ασφαλή λύση για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Όπως ανέφερε, το επίδομα ανεργίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, ενώ δεν προβλέπεται αυτομάτως κάποια άλλη οικονομική ενίσχυση για εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές.

Ο ίδιος ζήτησε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να συνεχιστεί η καταβολή των οφειλόμενων φόρων και προστίμων, εφόσον αυτά καταλογιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να βρεθούν σε αδιέξοδο, χωρίς να μπορούν να εργαστούν ή να λάβουν επίδομα ανεργίας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την αποχώρηση από την επιχείρηση ή με απολύσεις, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του, ο κ. Καραγκούνης επανέλαβε ότι το υπουργείο Εργασίας θα κινηθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης, και θα αξιολογήσει τα δεδομένα προκειμένου να εξετάσει τους τρόπους στήριξης των εργαζομένων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχει αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και να ελέγχει ζητήματα που αφορούν την προστασία των εργαζομένων και την καταβολή των αποδοχών τους.

Καραγκούνης: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει την αγορά εργασίας

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και της οικονομίας, ωστόσο απαιτούνται δικλίδες ασφαλείας, ώστε η αξιοποίησή της να μην οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρήση αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τους εργαζομένους, όπως οι προαγωγές ή η διακοπή της συνεργασίας τους με μια επιχείρηση.

Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις, ενώ ειδικά στις περιπτώσεις απολύσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανθρώπινη εποπτεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εργασίας προχωρά στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831, η οποία αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα που αφορά 730.000 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση και την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εργασίας συνεργάζεται με το υπουργείο Παιδείας για την ενημέρωση των νέων σχετικά με τα επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση και εκείνα που ενδέχεται να περιοριστούν τα επόμενα χρόνια.

Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που υλοποιούνται ή πρόκειται να ανακοινωθούν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγράμματα για 1.000 θέσεις τηλεργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές και για 1.000 άτομα με αναπηρία σε δήμους.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ανακοίνωση προγράμματος δωδεκάμηνης επιδοτούμενης απασχόλησης για ανέργους ηλικίας άνω των 30 ετών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα για τους εργαζομένους στην αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο, όπως είπε, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Κι Γκαραντί» (EU Guarantee) και αποσκοπεί στην προστασία της απασχόλησης και στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις αλλαγές της οικονομίας.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να στηριχθούν εργαζόμενοι σε κλάδους που συρρικνώνονται ή μετασχηματίζονται, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας με προοπτικές απασχόλησης.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της απασχόλησης και την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες συνθήκες της οικονομίας.