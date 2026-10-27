Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Την επιχείρηση ανακοίνωσε την Τρίτη η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM), το στρατιωτικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το χτύπημα στο σκάφος.

Στην ανακοίνωσή της, η SOUTHCOM υποστηρίζει ότι «επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών», χαρακτηρίζοντας τους πέντε νεκρούς «ναρκοτρομοκράτες».

On October 27, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Eastern Pacific. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in narco-trafficking. The operation killed five narco-terrorists. @DeptofWar @SecWar

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Ο συνολικός απολογισμός ξεπερνά τους 230 νεκρούς, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τις επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι συνιστούν «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Partners on Target While tracking another target, a maritime patrol aircraft detected a go-fast vessel in the Caribbean near a U.S. territory, prompting a rapid and coordinated interdiction at sea. A U.S. Coast Guard cutter, @USCGSoutheast, operating under Title 14 authorities, was vectored for intercept, and an interdiction team launched to gain positive control of the vessel and apprehend those on board. 🚤🎯🔥 Results: • 6 bales seized • 3 POB detained • 222 kg @jiatfs detection and monitoring efforts support @DeptofWar directed, @Southcom led operations to detect, disrupt, and dismantle narco-terrorist networks across the Caribbean and Eastern Pacific, degrading illicit activity and protecting the homeland. 🌎🛡️ #JIATFS #USCG #MaritimeInterdiction #CounterDrug #DetectionAndMonitoring #MaritimeSecurity #PartnersInAction #Caribbean