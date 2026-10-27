Η Κηφισιά νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και ελπίζει σε πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Το ματς άρχισε με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 2ο λεπτό με το σουτ του Ρικαρντίνιο που μπλόκαρε ο Αναγνωστόπουλος, για να ακολουθήσει στο 6′ η μεγάλη ευκαιρία των φιλοξενούμενων με το τετ α τετ του Θεοδωρίδη που νικήθηκε από τον Κακαδιάρη.

Μετά το πρώτο 15λεπτο ο ρυθμός έπεσε και οι μεγάλες φάσεις έλειπαν, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν ξανά στροφές στο τελευταίο 10λεπτο του πρώτου ημιχρόνου και την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να ανοίγει το σκορ στο 41′ με το τρομερό μακρινό σουτ του Εμπουλά.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ 0-1 και νωρίς στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 51′ έγινε το 0-2 με το πλασέ ου Θεοδωρίδη μετά τη σέντρα του Πολυκράτη από αριστερά.

Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, πλέον, για τον Αστέρα Τρίπολης που προσπάθησε να μειώσει στη συνέχεια και να μπει ξανά στο ματς αλλά δεν τα κατάφερε, με την Κηφισιά να παίρνει τη νίκη και να κάνει βήμα πρόκρισης.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (70′ Μακέντα), Καλτσάς, Γκέζος, Τσίκο (61′ Κουρμπέλης), Έντερ (46′ Μπουζούκης), Ορόθκο (61′ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (61′ Κετού), Ρικαρντίνιο.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (46′ Κυριόπουλος), Πέτκοβ, Καλοσκάμης, Ούγκο Σόουζα (70′ Βαν Άιμα), Πολυκράτης (52′ Αμπάντα), Γιάγκνε, Μπένι, Μαγγανάς, Εμπουλά (64′ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (64′ Χριστόπουλος).