Ο Κώστας Σλούκας θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στη φετινή Euroleague στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο στο Telecom Center Athens.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, με τους «πράσινους» να θέλουν την 7η νίκη για να παραμείνουν στην 1η θέση και να είναι το απόλυτο φαβορί κόντρα στους Ιταλούς που είναι προτελευταίοι.

Το «τριφύλλι» θα έχει στη διάθεσή του και τον Σλούκα για πρώτη φορά στη φετινή Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αφήνει εκτός τους Ντίνο Μήτογλου και Λευτέρη Μαντζούκα, ενώ δεν υπολογίζεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που είναι τραυματίας.

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Φαλ.