Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ, καθώς το κόμμα «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού για παράταση της εκλογικής διαδικασίας.

Η πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ανοιχτά ότι μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εκ των υστέρων ως πρόσχημα για την αμφισβήτηση της νομιμότητας και της εγκυρότητας των εκλογών. Η κάθετη άρνηση του Άιζενκοτ δυναμιτίζει περαιτέρω το ήδη ηλεκτρισμένο κλίμα, την ώρα που οι κάλπες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι ισορροπίες στην πολιτική σκηνή της χώρας κρέμονται από μια κλωστή.

«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», δήλωσε το Γιασάρ.



Νωρίτερα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00.



Νωρίτερα το πρωί ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Netanyahu rails nonstop against alleged high Arab turnout, calls it ’emergency’ https://t.co/nOglYOIDcf — Haaretz.com (@haaretzcom) October 27, 2026

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία.



Το κόμμα του Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Απέναντι στις κατηγορίες Νετανιάχου, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και απέναντι σε κατηγορίες άλλων κομμάτων για παρεμποδίσεις ψηφοφόρων τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».