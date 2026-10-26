Η ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια), από την οποία, σύμφωνα με τον Γιάννη Ζουγανέλη, πάσχει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, είναι μια χρόνια νόσος των πνευμόνων που περιορίζει τη ροή του αέρα και μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, επίμονο βήχα και μειωμένη αντοχή. Η πάθηση εξελίσσεται συνήθως σταδιακά και μπορεί να δυσκολέψει ακόμη και καθημερινές δραστηριότητες.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για το πρόβλημα υγείας του τραγουδιστή σε συνέντευξή του στην εκπομπή «For You», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την ελπίδα να αναρρώσει και να επιστρέψει στις συναυλίες του.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδελικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ανακοινώσει στις 20 Αυγούστου ότι ακυρώνει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες καλοκαιρινές συναυλίες του, καθώς αντιμετώπιζε επίμονη πνευμονία.

Σε μήνυμά του προς το κοινό είχε γράψει: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Τι συμβαίνει στους πνεύμονες όταν κάποιος έχει ΧΑΠ

Στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, οι αεραγωγοί στενεύουν ή οι πνευμονικοί ιστοί υφίστανται βλάβες, με αποτέλεσμα ο αέρας να δυσκολεύεται να κινηθεί κατά την εισπνοή και, κυρίως, την εκπνοή. Η νόσος συνδέεται κυρίως με δύο μορφές βλάβης: τη χρόνια βρογχίτιδα, που συνοδεύεται από παρατεταμένο βήχα και παραγωγή φλεγμάτων, και το εμφύσημα, κατά το οποίο καταστρέφονται οι μικροσκοπικές κυψελίδες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα.

Η βαρύτητα της νόσου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δύσπνοια εμφανίζεται αρχικά μόνο κατά την άσκηση, ενώ όσο η πάθηση προχωρά μπορεί να επηρεάζει το περπάτημα, τις δουλειές του σπιτιού και άλλες συνηθισμένες δραστηριότητες.

Ποιοι παράγοντες προκαλούν τη ΧΑΠ

Το κάπνισμα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Η μακροχρόνια έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και βλάβες στους πνεύμονες. Η νόσος, ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά καπνιστές.

Στην εμφάνισή της μπορεί να συμβάλουν επίσης η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παρατεταμένη έκθεση σε σκόνη και χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, καθώς και ορισμένοι κληρονομικοί παράγοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης, μια σπάνια γενετική διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες των πνευμόνων.

Τα συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή

Τα συχνότερα συμπτώματα της ΧΑΠ είναι η δύσπνοια, ο επίμονος βήχας, η παραγωγή φλεγμάτων και ο συριγμός, ένας ήχος σαν σφύριγμα κατά την αναπνοή. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν κόπωση, περιορισμένη αντοχή και συχνότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Επειδή τα συμπτώματα συχνά αναπτύσσονται αργά, ορισμένοι άνθρωποι τα αποδίδουν στην ηλικία ή στη μειωμένη φυσική κατάσταση. Ωστόσο, ο επίμονος βήχας και η δύσπνοια χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να σχετίζονται με διαφορετικές παθήσεις.

Πώς γίνεται η διάγνωση και ποια θεραπεία υπάρχει

Η βασική εξέταση για τη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας είναι η σπιρομέτρηση. Με αυτήν μετράται η ποσότητα του αέρα που μπορεί να εκπνεύσει κάποιος και η ταχύτητα με την οποία το κάνει. Ανάλογα με την περίπτωση, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις.

Η ΧΑΠ δεν θεραπεύεται οριστικά και οι βλάβες στους πνεύμονες συνήθως δεν αναστρέφονται. Υπάρχουν, ωστόσο, τρόποι να ελεγχθούν τα συμπτώματα και να επιβραδυνθεί η εξέλιξή της. Η διακοπή του καπνίσματος, τα κατάλληλα εισπνεόμενα φάρμακα, η σωματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού και η πνευμονική αποκατάσταση μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών.

Η ξαφνική ή έντονη επιδείνωση της δύσπνοιας απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αδυναμία ομιλίας λόγω δύσπνοιας ή μελάνιασμα των χειλιών.