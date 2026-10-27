Τραγική κατάληξη είχε το βαρύ περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο σε γνωστό πάρκο άγριας ζωής στη νότια Ολλανδία, καθώς η εργαζόμενη που είχε δεχτεί σφοδρή επίθεση από πάνθηρα άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή.



Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η διοίκηση του πάρκου μέσω επίσημης ανακοίνωσης, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους της. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρά τραύματα από τα νύχια και τα δόντια του άγριου ζώου.



Οι αρχές διερευνούν με προσοχή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αιλουροειδές κατάφερε να επιτεθεί στην υπάλληλο, καθώς και το αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο πάρκο.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να σας ανακοινώσουμε πως η φροντίστρια του Safaripark Beekse Bergen πέθανε σήμερα από τα τραύματα που υπέστη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με έναν πάνθηρα μέσα στο πάρκο», ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου το πάρκο, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα βελγικά σύνορα, σύμφωνα με το ολλανδικό Nu.nl



Η γυναίκα, η οποία απασχολείτο στο πάρκο για σχεδόν 40 χρόνια, εργαζόταν το Σάββατο μέσα στον περίβολο δύο αρσενικών περσικών πάνθηρων, όταν δέχθηκε την επίθεση, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. Έχοντας τραυματιστεί σοβαρά, υποβλήθηκε σε επέμβαση την ίδια ημέρα, η κατάσταση της υγείας της, ωστόσο, ήταν κρίσιμη.



«Μια ανεξάρτητη έρευνα θα ξεκινήσει. Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη δήλωση για το θέμα», διευκρίνισε το Safaripark Beekse Bergen.



«Ο θάνατός της μας αγγίζει όλους βαθιά και οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στην οικογένειά της, τους φίλους της και τους οικείους της», συνέχισε το πάρκο, προσθέτοντας πως έχει διαμορφώσει έναν χώρο στις εγκαταστάσεις του, όπου μπορούν όσοι επιθυμούν να αφήνουν μηνύματα συλλυπητηρίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.