Στα μεγάλα έργα και στις εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων στρέφει το αναπτυξιακό της ενδιαφέρον η Manifest, συνδυάζοντας την εμπειρία της στο facility management με δραστηριότητες στις κατασκευές, την ενέργεια και την τεχνολογία. Η εταιρεία επιδιώκει να αναλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας υποδομής, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την καθημερινή λειτουργία, ενισχύοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, παρουσία σε 50 πόλεις και 1.200 ενεργές εγκαταστάσεις, η Manifest ολοκλήρωσε το 2025 με κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ. H επόμενη φάση ανάπτυξης στηρίζεται στη σύνδεση διαφορετικών ειδικοτήτων και στη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για σύνθετες επιχειρησιακές ανάγκες.

Κατασκευές με γνώση της καθημερινής λειτουργίας

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της δραστηριότητας της Manifest. Στο επίκεντρο βρίσκονται μονάδες παραγωγής, φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακά έργα και υποδομές με αυξημένες ηλεκτρομηχανολογικές απαιτήσεις και αυστηρά πρότυπα λειτουργίας.

Η προσέγγιση της εταιρείας συνδυάζει μελέτη, κατασκευή, ενεργειακή τεχνογνωσία και διαχείριση έργου. Καθοριστικό στοιχείο είναι ότι η εμπειρία από τη συντήρηση και την καθημερινή διαχείριση κτηρίων μεταφέρεται ήδη στη φάση του σχεδιασμού. Η σύνδεση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε εγκαταστάσεις όπου η τεχνική αξιοπιστία και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή και τα έσοδα. Στην κατεύθυνση αυτή, η Manifest επενδύει στον προγραμματισμό, τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου και την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων.

Αντίστοιχη λογική ολοκληρωμένης διαχείρισης ακολουθεί η εταιρεία στα ενεργειακά έργα. Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών, μπαταριών και έξυπνων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν πότε παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια, να παρακολουθούν τις αιχμές τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις ανάγκες τους.

Moralius και ρομποτική στην πράξη

Την τεχνολογική βάση του μοντέλου αποτελεί το Moralius, η cloud πλατφόρμα που ανέπτυξε η Manifest. Μέσω αυτής παρακολουθούνται αιτήματα, συντηρήσεις, εξοπλισμός και δείκτες ποιότητας, προσφέροντας κοινή εικόνα στους τεχνικούς και στους πελάτες. Χρόνοι απόκρισης, ποσοστά ολοκλήρωσης εργασιών και ιστορικό εξοπλισμού επιτρέπουν την αξιολόγηση των υπηρεσιών με μετρήσιμα στοιχεία. Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων έχει υποστηρίξει τη μετάβαση από τη διορθωτική στην προληπτική συντήρηση και τον ακριβέστερο προϋπολογισμό του συνολικού κόστους εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η Manifest έχει εντάξει ρομποτικά συστήματα καθαρισμού σε εγκαταστάσεις όπως το Four Seasons και η Astir Marina. Η εφαρμογή τους σε μεγάλες επιφάνειες και επαναλαμβανόμενες εργασίες προσφέρει σταθερότητα στην ποιότητα και απελευθερώνει χρόνο για εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ευρωπαϊκή προοπτική

Η εξειδίκευση υποστηρίζεται από επενδύσεις σε εκπαίδευση και πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων τα ISO 41001 και ISO 22301. Τρεις στους τέσσερις πελάτες της Manifest είναι πολυεθνικοί οργανισμοί, με απαιτήσεις διεθνών προτύπων.

Η στρατηγική συνεργασία με την EFS Group το 2026 προσθέτει πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και ευρύτερο δίκτυο αγορών. Μαζί με τα σύνθετα έργα και τη νέα υπηρεσία Staffing Solutions, για την κάλυψη αναγκών εργατικού και εξειδικευμένου προσωπικού, συγκροτεί τους βασικούς άξονες της επόμενης περιόδου.

Η ευρωπαϊκή επέκταση αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο, με τη Manifest να επιδιώκει να μεταφέρει σε περισσότερες αγορές το μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης που αναπτύσσει στην Ελλάδα.

Στην κεντρική φωτογραφία ο Γιώργος Φαρλέκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Manifest (αριστερά) και ο Διονύσης Αμμολοχίτης, Ιδρυτής της Manifest (δεξιά).