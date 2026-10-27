Μήνυμα ειρήνης, ενότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έστειλε από την Ασίζη της Ιταλίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο της διεθνούς συνάντησης «Μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη», που διοργάνωσε η καθολική κοινότητα Sant’Egidio.

Μιλώντας στο φόρουμ με θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Ανατολή μέχρι τον ενιαίο κόσμο», ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η Εκκλησία στην προώθηση της ειρήνης και στην υπέρβαση των διχασμών.

«Η Εκκλησία η οποία κηρύττει την Ανάσταση πρέπει, συγχρόνως, να κηρύττει την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Εκκλησία έχει την υποχρέωση να γκρεμίζει τα τείχη του διχασμού»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στάθηκε στην ανάγκη διαλόγου και συμφιλίωσης σε έναν κόσμο όπου εξακολουθούν να δημιουργούνται νέες διαχωριστικές γραμμές.

«Όπου δημιουργούνται νέα τείχη διχασμού, η Εκκλησία έχει την υποχρέωση να προσεύχεται, να διαμεσολαβεί και να οικοδομεί και πάλι σχέσεις», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τις πεποιθήσεις ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Όπως επισήμανε, το χρώμα του δέρματος, η γλώσσα, η θρησκεία και το φύλο δεν μπορούν να μειώσουν ή να αυξήσουν την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου, ο οποίος, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα Θεού.

Το μήνυμα για την ενότητα των Χριστιανών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βαρθολομαίος στην προσπάθεια αποκατάστασης της ενότητας μεταξύ των Χριστιανών.

Εκφράζοντας την προσδοκία του για την υπέρβαση των ιστορικών διαιρέσεων, σημείωσε:

«Επιθυμούμε την ημέρα εκείνη, όπως ο φύλακας της νύχτας επιθυμεί την πρωία».

Με τη χαρακτηριστική αυτή αναφορά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέδειξε τη σημασία του διαχριστιανικού διαλόγου και της διαρκούς προσπάθειας για συμφιλίωση.

Ρικάρντι: «Ο Βαρθολομαίος δεν επιζήτησε ποτέ την εξουσία»

Στην προσωπικότητα και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη αναφέρθηκε ο ιδρυτής της Sant’Egidio, ιστορικός Αντρέα Ρικάρντι.

Όπως υπογράμμισε, στα 35 χρόνια της Πατριαρχίας του, ο Βαρθολομαίος δεν επιδίωξε την εξουσία, αλλά επέλεξε να καλλιεργήσει σχέσεις και πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμη σημασία.

«Φύτεψε σπόρους οι οποίοι θα καρποφορήσουν, πιθανότατα, και μετά από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρικάρντι υπενθύμισε επίσης τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία του έχει προσδώσει διεθνώς τον χαρακτηρισμό «πράσινος Πατριάρχης».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην εγκύκλιο «Laudato si’» του πάπα Φραγκίσκου, επισημαίνοντας την αναγνώριση της περιβαλλοντικής δράσης του Βαρθολομαίου.

«Κατανόησε αμέσως τη σημασία του διαλόγου», είπε ακόμη ο ιδρυτής της Sant’Egidio, τονίζοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο σχέσεων και εμπιστοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καρδινάλιος Αβελίν: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε τη συμφιλίωση

Για τη διεθνή παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μίλησε και ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Μασσαλίας και πρόεδρος της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων της Γαλλίας, καρδινάλιος Ζαν Μαρκ Αβελίν.

Όπως ανέφερε, τόσο ο Πατριάρχης Αθηναγόρας όσο και ο διάδοχός του Βαρθολομαίος απέδειξαν ότι η χριστιανική μαρτυρία μπορεί να ξεπερνά τα εθνικά και γεωγραφικά σύνορα.

Ο καρδινάλιος υπογράμμισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε την οδό της επανασυμφιλίωσης ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όταν οι χριστιανικές κοινότητες βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση.

Με μήνυμα του πάπα Λέοντα ολοκληρώνεται η συνάντηση

Η διεθνής συνάντηση στην Ασίζη αναμένεται να ολοκληρωθεί με την προβολή βιντεοσκοπημένου μηνύματος του πάπα Λέοντα και με κοινή προσευχή υπέρ της ειρήνης.

Ο ποντίφικας δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, οι γιατροί του συνέστησαν πριν από τρεις ημέρες να μην ταξιδέψει στην Ασίζη, προκειμένου να ολοκληρώσει την ανάρρωσή του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η διοργάνωση της Sant’Egidio αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του διαθρησκειακού και διαχριστιανικού διαλόγου στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός κόσμου χωρίς βία και αποκλεισμούς.