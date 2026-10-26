Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και τον είχε αναγκάσει να ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, αποκαλύπτοντας ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο γνωστός καλλιτέχνης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You» και προβλήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στη στενή φιλία που τον συνδέει με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα επιστρέψει δυναμικά.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδελικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

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Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε γνωστοποιήσει, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την απόφασή του να ακυρώσει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες καλοκαιρινές εμφανίσεις του, εξηγώντας ότι αντιμετώπιζε μια επίμονη πνευμονία.

Στο μήνυμά του προς το κοινό είχε αναφέρει: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».