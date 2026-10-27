Σοβαρά επεισόδια και έκρυθμο κλίμα σημαδεύουν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στο Ισραήλ, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ανησυχητικό οπτικό υλικό καταγράφει άγριες συμπλοκές και επεισόδια βίας ακριβώς έξω από εκλογικό τμήμα στη Ραχάτ, τη βεδουινική πόλη στο νότιο Ισραήλ.

🚨 VIOLENCE REPORTED NEAR POLLING STATION IN RAHAT, ISRAEL Unusual footage shows violence erupting near a polling station in the southern Bedouin city of Rahat as Israelis head to the polls in today’s national elections. @AmitSegal https://t.co/vDBKo2qKyZ — Mossadil Commentary (@MOSSADil) October 27, 2026

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, στο οξύ επεισόδιο ενεπλάκησαν ντόπιοι Βεδουίνοι κάτοικοι, μετατρέποντας τον χώρο της ψηφοφορίας σε πεδίο μάχης.



Την ίδια ώρα, η αστυνομία διεξάγει επίσημη έρευνα για την επίθεση που δέχθηκε ακτιβιστής του κόμματος των Δημοκρατικών στο Χολόν του κεντρικού Ισραήλ.

An activist from the Democrats party was assaulted in Holon, in central Israel. Police confirm an investigation is underway. Follow Haaretz’s election coverage here: https://t.co/gTmFNgzjFS Credit: Use according to section 27A of Israeli Copyright Law https://t.co/8EiAtEqNQu — Haaretz.com (@haaretzcom) October 27, 2026

Το πολιτικό θερμόμετρο απογειώθηκε όταν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβη σε δραματικές δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μάθαμε ότι προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές».



Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή νέων επεισοδίων γύρω από τις κάλπες.