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Σοβαρά επεισόδια και έκρυθμο κλίμα σημαδεύουν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στο Ισραήλ, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ανησυχητικό οπτικό υλικό καταγράφει άγριες συμπλοκές και επεισόδια βίας ακριβώς έξω από εκλογικό τμήμα στη Ραχάτ, τη βεδουινική πόλη στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, στο οξύ επεισόδιο ενεπλάκησαν ντόπιοι Βεδουίνοι κάτοικοι, μετατρέποντας τον χώρο της ψηφοφορίας σε πεδίο μάχης.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία διεξάγει επίσημη έρευνα για την επίθεση που δέχθηκε ακτιβιστής του κόμματος των Δημοκρατικών στο Χολόν του κεντρικού Ισραήλ.

Το πολιτικό θερμόμετρο απογειώθηκε όταν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβη σε δραματικές δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μάθαμε ότι προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές».

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή νέων επεισοδίων γύρω από τις κάλπες.