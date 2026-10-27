Με αυξημένη προσέλευση στις κάλπες, οι Ισραηλινοί καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα της χώρας, στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την 7η Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση θεωρείται καθοριστική τόσο για την πολιτική πορεία του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και για το μέλλον ενός Ισραήλ που παραμένει βαθιά διχασμένο.

Τα πρώτα στοιχεία από την εκλογική διαδικασία καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή. Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, στις 10:00, τρεις ώρες μετά το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων, είχε ψηφίσει το 16,68% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί την αντίστοιχη ώρα από το 1981. Η ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22:00.

Η αυξημένη προσέλευση αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδουν πολλοί πολίτες στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Ανάμεσα σε όσους προσήλθαν στις κάλπες βρίσκονται και δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που ζουν στο εξωτερικό και επέστρεψαν στη χώρα τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Μία από αυτούς είναι η 55χρονη, Εϊλάνα Ζίσμπλιτ, η οποία ζει στον Καναδά εδώ και τρεις δεκαετίες. Όπως ανέφερε, αυτή είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει στο Ισραήλ με αποκλειστικό σκοπό να ψηφίσει.

«Η χώρα βαδίζει προς μία κακή, πολύ κακή κατεύθυνση. Εχω την αίσθηση ότι είναι τώρα ή ποτέ, αλλιώς η χώρα δεν θα επιβιώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο εκλογικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, μια ακόμα ψηφοφόρος, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε το πρωί στο Ισραήλ για να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Σύμφωνα με την ίδια, το βράδυ της ίδιας ημέρας πρόκειται να επιβιβαστεί σε πτήση για να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Η χώρα σε κρίσιμη καμπή

Η αντίληψη ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή είναι κοινή για μεγάλο αριθμό Ισραηλινών. Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος στη Γάζα, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι ανησυχίες για τη βία στη Δυτική Όχθη και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Την ίδια στιγμή, η χώρα βρίσκεται υπό τη διακυβέρνηση της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία της, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι υπόδικος για υποθέσεις διαφθοράς, εντείνει τις απειλές του προς το Ιράν. Η στάση αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης με πιθανές συνέπειες που θα ξεπεράσουν τα όρια της ευρύτερης περιοχής.

Σε ό,τι αφορά τους εκλογικούς συσχετισμούς, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το μπλοκ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, υπό τον Νετανιάχου, να βρίσκεται σε οριακή απόσταση από το στρατόπεδο του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μετρήσεις, κανένα από τα δύο μπλοκ δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαραίτητες δυνάμεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα πολιτικά μπλοκ και οι πιθανές συμμαχίες

Το σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης του Ισραήλ σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις σχηματίζονται πάντοτε μέσω συνασπισμών, ενώ η διεκδίκηση της εξουσίας έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε απρόσμενες συμμαχίες. Η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν ήδη θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές ως προς τις συνεργασίες που είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του νεοσύστατου κόμματος Γιασάρ, αποτελεί την κεντρική φυσιογνωμία του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής». Πρόκειται για μια συμμαχία κομμάτων με ιδεολογικές διαφορές, τα οποία έχουν κοινό στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία.

Στο ίδιο μπλοκ συμμετέχουν ο πρώην πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ, και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, δύο πολιτικοί της δεξιάς που υιοθετούν σκληρές θέσεις σε ζητήματα ασφάλειας, καθώς και ο Γιαΐρ Γκολάν, πρώην στρατηγός με πολιτικές θέσεις που κινούνται προς την αριστερά.

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια εμβληματική και επί δεκαετίες κυρίαρχη μορφή της ισραηλινής πολιτικής, ο οποίος ανέλαβε για πρώτη φορά την πρωθυπουργία το 1996, η επιστροφή στην εξουσία θα εξαρτηθεί από τη σύναψη νέας συμμαχίας με τα ακροδεξιά και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα που αποτελούν τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό του.

Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουν επίσης δύο μπλοκ αραβικών κομμάτων, καθώς περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Ισραήλ είναι Άραβες, πολλοί από τους οποίους αυτοπροσδιορίζονται ως Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ. Θεωρητικά, τα κόμματα αυτά θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, όλα τα μεγάλα εβραϊκά κόμματα, με εξαίρεση ένα, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους.

Ο φόβος πολιτικού αδιεξόδου και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Ένα από τα ενδεχόμενα που προκαλούν ανησυχία είναι το πολιτικό αδιέξοδο, στην περίπτωση που κανένα από τα δύο μπλοκ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα προκηρύσσονταν νέες εκλογές, ενώ ο Νετανιάχου θα παρέμενε στη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

Η πολιτική αστάθεια δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο για το Ισραήλ. Από το 2019 έως το 2022, η χώρα πραγματοποίησε πέντε ξεχωριστές εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς τα πολιτικά κόμματα αδυνατούσαν επανειλημμένα να καταλήξουν σε συμφωνίες συνεργασίας.