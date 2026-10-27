Όταν οι ένοπλοι της Χαμάς εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όλα έδειχναν ότι οι ημέρες του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην εξουσία ήταν μετρημένες. Η χώρα βυθίστηκε στο πένθος και την οργή μετά τη μεγαλύτερη αποτυχία του συστήματος ασφαλείας στην ιστορία της, με την παραίτηση του Νετανιάχου να θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Ωστόσο, ο διχαστικός και έμπειρος Ισραηλινός πολιτικός κατάφερε να ανακάμψει, περνώντας μέσα από μια θυελλώδη τριετία, γεμάτη διαδοχικές εσωτερικές κρίσεις και πολέμους σε ολόκληρη την περιοχή. Διαψεύδοντας τις προβλέψεις των επικριτών του, ο Νετανιάχου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, διεκδικώντας την επανεκλογή του την Τρίτη.

Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Νετανιάχου αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική προσωπικότητα του Ισραήλ και η πολιτική του παρακαταθήκη βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο. Μια κακή εκλογική επίδοση θα μπορούσε να οδηγήσει τον 77χρονο πολιτικό στο τέλος της μακράς καριέρας του με πικρό τρόπο, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μια νέα εποχή στην ισραηλινή πολιτική σκηνή. Αντίθετα, μια νίκη θα ενίσχυε την εικόνα του ως του απόλυτου πολιτικού επιζώντος.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Ολμέρτ, ο οποίος υπήρξε κάποτε σύμμαχος του Νετανιάχου προτού μετατραπεί σε αντίπαλό του, εκτιμά ότι ποτέ άλλοτε το διακύβευμα δεν ήταν τόσο μεγάλο. Όπως επισημαίνει, στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, το μέλλον των δημοκρατικών θεσμών του Ισραήλ και τη θέση της χώρας στον κόσμο. Έπειτα από μια σειρά πολέμων που αποσταθεροποίησαν την περιοχή και προκάλεσαν αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, το διεθνές ενδιαφέρον για την εκλογική αναμέτρηση είναι έντονο.

Όπως ανέφερε ο Ολμέρτ, οι πολιτικοί συχνά χαρακτηρίζουν τις εκλογές που διεξάγονται στη χώρα τους ως τις πιο καθοριστικές στην ιστορία της. «Αυτή τη φορά, όμως, είναι πραγματικά», σημείωσε.

Οι εκλογές ως δημοψήφισμα για τον Νετανιάχου

Οι αντίπαλοι του Νετανιάχου, με επικεφαλής τον πρώην αρχηγό του ισραηλινού στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ, αντιμετωπίζουν την Τρίτη ως ημέρα πολιτικής κρίσης για τον πρωθυπουργό, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να λογοδοτήσει τόσο για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και για την αδυναμία της κυβέρνησής του να μετατρέψει τις στρατιωτικές επιτυχίες σε διπλωματικά αποτελέσματα.

«Αυτό που προσφέρει είναι ένας αιώνιος πόλεμος», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Άιζενκοτ, ο οποίος έχασε τον γιο του και δύο ανιψιούς του σε μάχες. «Το να επιλέξεις έναν ηγέτη του οποίου ο μοναδικός στόχος είναι να μην παραδοθεί σημαίνει ότι επιλέγεις έναν ηγέτη που δεν θα φέρει νίκες».

Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο πρόδωσε τον πρωθυπουργό και ότι εκείνος οδήγησε τη χώρα σε μια εντυπωσιακή ανατροπή, εξαπολύοντας καταστροφικά πλήγματα εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και του Ιράν.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επιστρατεύσει ξανά τις παραδοσιακές τακτικές εκφοβισμού που χρησιμοποιεί στην πολιτική αντιπαράθεση. Το προεκλογικό του σύνθημα, «Δεξιά ή Παλαιστίνη», το οποίο έχει ομοιοκαταληξία στα εβραϊκά, αφήνει να εννοηθεί ότι οι αντίπαλοί του θα προχωρήσουν στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Ωστόσο, οι βασικοί πολιτικοί του αντίπαλοι απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτή την προοπτική.

Η λύση των δύο κρατών εξακολουθεί να θεωρείται διεθνώς ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά στο εσωτερικό του Ισραήλ αποτελεί πολιτικά τοξικό ζήτημα. Πρόκειται για μία ακόμα συνέπεια της μακρόχρονης κυριαρχίας του Νετανιάχου στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η σκιά της 7ης Οκτωβρίου κυριάρχισε στην προεκλογική εκστρατεία

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθεί να βαραίνει την ισραηλινή κοινωνία και επηρέασε καθοριστικά την προεκλογική εκστρατεία. Σχεδόν κάθε αφίσα, προεκλογική ομιλία ή τηλεοπτική συζήτηση σχετιζόταν στα γεγονότα εκείνης της ημέρας, τα οποία άφησαν βαθιά τραύματα στη χώρα και παραμένουν νωπά στη μνήμη των ψηφοφόρων.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, ενώ άλλοι 251 οδηγήθηκαν ως όμηροι. Οι τελευταίοι όμηροι επέστρεψαν στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε την προηγούμενη χρονιά.

Το Ισραήλ απάντησε με στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 74.000 Παλαιστινίων, αφήνοντας παράλληλα το έδαφος σε ερείπια. Η σύγκρουση πυροδότησε επίσης πολέμους ανοιχτής χρονικής διάρκειας στον Λίβανο και στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ ειδικοί έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία. Η διεθνής εικόνα της χώρας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω εξαιτίας της αύξησης της βίας από εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, απορρίπτουν τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας. Ωστόσο, οι αντίπαλοι του Νετανιάχου, μεταξύ των οποίων και πολλοί πρώην όμηροι, αποκαλούν τον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό «κυβέρνηση της αποτυχίας» και έχουν δεσμευτεί να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα για το πώς κατέστη δυνατή η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός αρνείται να προχωρήσει σε μια τέτοια έρευνα και χαρακτηρίζει τις συνεχιζόμενες, χωρίς οριστικό αποτέλεσμα, στρατιωτικές επιχειρήσεις του «πόλεμο λύτρωσης».

Με την υποστήριξη που εξασφάλισε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου επιχειρεί επίσης να μετατοπίσει το ενδιαφέρον στο Ιράν. Έχει απειλήσει με επανέναρξη του πολέμου, ενώ έχει δεσμευτεί να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και να ανατρέψει την κυβέρνησή της.

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε. Το είπες και θα την ολοκληρώσουμε μαζί», δήλωσε απευθυνόμενος στον Τραμπ, σε συνομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την προεκλογική του εκστρατεία.

Οι αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου βάθυναν τον εσωτερικό διχασμό

Η διακυβέρνηση Νετανιάχου έχει αφήσει βαθιά διχασμένη την ισραηλινή κοινωνία και για άλλα ζητήματα, με κυριότερο το μακροχρόνιο καθεστώς απαλλαγής των υπερορθόδοξων Εβραίων ανδρών από τη στρατιωτική θητεία.

Σε μια χώρα όπου η στρατιωτική υπηρεσία είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους Εβραίους άνδρες και γυναίκες, οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις προκαλούσαν ανέκαθεν την οργή μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Η δυσαρέσκεια, ωστόσο, έχει ενταθεί, καθώς εκατοντάδες νεαροί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις μάχες και δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειες και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να υπηρετήσουν ως έφεδροι.

Ο Νετανιάχου διατηρεί στενούς δεσμούς με τα πολιτικά ισχυρά υπερορθόδοξα κόμματα και έχει αντισταθεί στις προσπάθειες κατάργησης των απαλλαγών από τη στρατιωτική υπηρεσία.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις προσπάθειές του να αναδιαμορφώσει το δικαστικό σύστημα. Πριν από την έναρξη του πολέμου, ο πρωθυπουργός, ο οποίος δικάζεται για κατηγορίες διαφθοράς, παρουσίασε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο που θα περιόριζε τις εξουσίες των δικαστηρίων.

Η πρωτοβουλία πυροδότησε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με χιλιάδες πολίτες να κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι επιχειρεί να υπονομεύσει το σύστημα ελέγχων και θεσμικών αντιβάρων της χώρας, προκειμένου να αποφύγει τη δικαστική δίωξη.

Οι δύο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί ότι αποδυνάμωσαν το Ισραήλ λίγο πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το σχέδιο δικαστικής αναμόρφωσης έχει ουσιαστικά παγώσει από τότε, ωστόσο οι σύμμαχοι του Νετανιάχου επιδιώκουν την επαναφορά του.

Αμφίρροπη αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Η ανάδειξη ενός ξεκάθαρου νικητή στις ισραηλινές εκλογές θεωρείται απίθανη. Οι πολίτες ψηφίζουν πολιτικά κόμματα και όχι μεμονωμένους υποψηφίους, ενώ κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει από μόνο του την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών. Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί αρχηγοί καλούνται να σχηματίσουν κυβερνητικούς συνασπισμούς.

Ο Νετανιάχου έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα ικανός στη συγκρότηση συμμαχιών με θρησκευτικά και εθνικιστικά κόμματα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στο δικό του πολιτικό μπλοκ και εκείνο του Άιζενκοτ αναμένεται να είναι οριακή.

Την ίδια στιγμή, τα αραβικά κόμματα που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα δύο βασικά στρατόπεδα πραγματοποιούν εντατική προεκλογική εκστρατεία. Αυτό ενισχύει την πιθανότητα να μην εξασφαλίσει την πλειοψηφία κανένα από τα δύο κύρια εβραϊκά πολιτικά μπλοκ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις διάρκειας εβδομάδων ή ακόμη και μηνών ανάμεσα σε περίπου δώδεκα κόμματα που αναμένεται να εκλέξουν βουλευτές.

Τα μικρά κόμματα μπορούν να αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, τα μικρότερα κόμματα ενδέχεται να αποκτήσουν αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ, ενώ οι προεκλογικές δεσμεύσεις δεν αποκλείεται να ανατραπούν. Τόσο οι σύμμαχοι του Νετανιάχου όσο και τα κόμματα που στηρίζουν τον Άιζενκοτ δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση με αραβικά κόμματα.

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις, παραμένουν ανοιχτά διάφορα σενάρια. Μεταξύ αυτών είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας από τον Άιζενκοτ και τον Νετανιάχου, αλλά και η δημιουργία κυβέρνησης υπό τον Άιζενκοτ με εξωτερική στήριξη από αραβικά κόμματα, χωρίς τη συμμετοχή τους στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου. Ωστόσο, στο παρελθόν πολιτικοί έχουν αθετήσει αντίστοιχες δεσμεύσεις. Εάν δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, η εναλλακτική λύση θα ήταν η προκήρυξη νέων εκλογών στις αρχές της επόμενης χρονιάς, με τον Νετανιάχου να παραμένει πρωθυπουργός μέχρι τότε.

Το Παλαιστινιακό απουσιάζει σχεδόν από την προεκλογική συζήτηση

Ένα από τα χαρακτηριστικά της προεκλογικής εκστρατείας είναι η σχεδόν πλήρης απουσία συζήτησης για την τραγική κατάσταση στη Γάζα και για τη στρατιωτική διοίκηση του Ισραήλ, αόριστης χρονικής διάρκειας, πάνω σε εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων και τέσσερις προηγούμενους πολέμους με τη Χαμάς, έπεισε πολλούς Ισραηλινούς ότι δεν υπάρχει αξιόπιστος συνομιλητής για την επίτευξη ειρήνης. Παράλληλα, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του έχουν σε μεγάλο βαθμό καταφέρει να παρουσιάσουν την ισραηλινή Αριστερά ως αδύναμη ή ακόμα και προδοτική.

Για τους Παλαιστινίους, οι προσδοκίες για βελτίωση των συνθηκών ζωής τους παραμένουν περιορισμένες, ανεξάρτητα από το αν ο Νετανιάχου κερδίσει ή χάσει τις εκλογές.

Ο Ολμέρτ, ο οποίος ηγήθηκε των τελευταίων σοβαρών διαπραγματεύσεων με τους Παλαιστινίους προτού αναγκαστεί να αποχωρήσει από την εξουσία εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς και αντικατασταθεί από τον Νετανιάχου το 2009, εκτιμά ότι οι υποψήφιοι αποφεύγουν να συζητήσουν τη λύση των δύο κρατών επειδή αυτή δεν είναι δημοφιλής στους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί, η διεθνής οργή για την κατάσταση στη Γάζα και τις επιθέσεις εποίκων καθιστά αδύνατο για τη νέα κυβέρνηση να αγνοεί το ζήτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αργά ή γρήγορα, μια νέα κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.