Η σύζυγος του ιδιοκτήτη των «Φούρνων Χωριάτικο» εξετάστηκε ως ύποπτη και πλέον κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ασφάλεια σταμάτησε το τζιπ της στο Ρίο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα, με πιθανό προορισμό την Ιταλία ή την Αλβανία.

Σε τραπεζικό της λογαριασμό εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, όπως και σε λογαριασμούς δύο ατόμων που βρίσκονται κοντά στον Mr «Χωριάτικο», με τις Αρχές να δεσμεύουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και πως αναμένεται να δεσμευτούν περισσότεροι από 100 λογαριασμοί που συνδέονται με συναλλαγές με τον Mr «Χωριάτικο».

Υπενθυμίζεται, ότι οι αρχές ερευνούν εδώ και 9 μήνες την υπόθεση, που αφορά μία χρονική περίοδο 10 ετών.

Κατά πληροφορίες, η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 500 νομικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες) που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φέρεται να προκύπτει διασύνδεση με τον Mr «Χωριάτικο» ή «αχυρανθρώπους» του.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, άλλωστε, ο Mr «Χωριάτικο» ζούσε κατά βάση στο Ντουμπάι και όχι στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να επιχειρούσε να πουλήσει επιχειρήσεις του από τον κλάδο της αρτοποιίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο 58χρονος επιχειρηματίας όσο και τα βασικά στελέχη της φερόμενης εγκληματικής ομάδας φέρεται να χρησιμοποιούσαν μία ακριβοπληρωμένη κρυπτογραφημένη εφαρμογή για τις συνομιλίες τους. Ο λόγος για το «Sky ECC», με την ΕΛ.ΑΣ. να την εντοπίζει πρώτη φορά πριν από περίπου μία 5ετία στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε μεταξύ άλλων στη σύλληψη αξιωματικού, ο οποίος κατηγορήθηκε για «συνεργασία» με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.