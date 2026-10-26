Έφτασε η ώρα για την μεγάλη βραδιά της Χρυσής Μπάλας με τα βλέμματα του πλανήτη να στρέφονται στην ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

Η διαδικασία μπήκε στην τελική ευθεία, καθώς έγινε γνωστή η δεκάδα των παικτών που παραμένουν στη διεκδίκηση του βραβείου.

Μεταξύ άλλων στη λίστα βρίσκονται ο οκτώ φορές νικητής Λιονέλ Μέσι, ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2025 Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά και αστέρες όπως οι Κιλιάν Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάλαντ.

Η τελική δεκάδα της Χρυσής Μπάλας 2026:

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία)

Χάρι Κέιν (Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)

Ρόδρι (Ισπανία)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)