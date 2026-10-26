Έφτασε η ώρα για την μεγάλη βραδιά της Χρυσής Μπάλας με τα βλέμματα του πλανήτη να στρέφονται στην ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς.
Η διαδικασία μπήκε στην τελική ευθεία, καθώς έγινε γνωστή η δεκάδα των παικτών που παραμένουν στη διεκδίκηση του βραβείου.
Μεταξύ άλλων στη λίστα βρίσκονται ο οκτώ φορές νικητής Λιονέλ Μέσι, ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2025 Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά και αστέρες όπως οι Κιλιάν Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάλαντ.
Η τελική δεκάδα της Χρυσής Μπάλας 2026:
Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)
Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία)
Χάρι Κέιν (Αγγλία)
Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)
Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)
Ρόδρι (Ισπανία)
Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)
They are our ten finalists for the 2026 Ballon d’Or… who you got? 🇫🇷 Ousmane Dembélé 🇳🇴 Erling Haaland 🏴 Harry Kane 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia 🇫🇷 Kylian Mbappé 🇦🇷 Lionel Messi 🇫🇷 Michael Olise 🇪🇸 Fabián Ruiz 🇪🇸 Rodri 🇪🇸 Lamine Yamal Follow the ceremony live on https://t.co/qkKEZsOmy9, with analysis and data from the London Palladium! #ballondor— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026