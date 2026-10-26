Ο Γιάννης Αϊβάζης χαρακτήρισε «τρέλα» την απόφασή του να δημιουργήσει οικογένεια στα 30 του, σε μια περίοδο που η επαγγελματική του πορεία βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις φήμες για νέα σχέση μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου, χωρίς να δώσει σαφή απάντηση για την προσωπική του ζωή.

Η σχετική συζήτηση προβλήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day». Όταν ρωτήθηκε ποια επιλογή της ζωής του θα μπορούσε να περιγράψει ως «τρέλα», απάντησε χαρακτηριστικά: «Στα 30 μου και στο πικ της καριέρας μου, αποφάσισα να κάνω οικογένεια και αυτό είναι μια τρέλα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει προχωρήσει σε νέα σχέση μετά το διαζύγιό του. Ο Γιάννης Αϊβάζης δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες, επιλέγοντας να απαντήσει με τη φράση ότι «πάντα χαμογελά».

Η απάντηση για τον έρωτα και το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης

Ο ηθοποιός κλήθηκε ακόμη να σχολιάσει αν ένας νέος έρωτας μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ξεπεράσει έναν προηγούμενο. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βρεις κάποιο αντίδοτο γενικά στον έρωτα».

Ο Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου υπήρξαν ζευγάρι από το 2008 και απέκτησαν μία κόρη. Παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 στην Ανάβυσσο, ενώ τον Αύγουστο του 2024 έγινε γνωστός ο χωρισμός τους, έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας.