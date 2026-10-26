Το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξε να ερμηνεύσει τενόρος του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Αριστοτέλους, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τη διπλή γιορτή της Θεσσαλονίκης. Η μουσική εμφάνιση περιλάμβανε ακόμη το τραγούδι «Ώρες μικρές», με τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που δεν περιορίστηκε στα εμβατήρια.

Οι δύο ερμηνείες ακούστηκαν στο πλαίσιο των επιδείξεων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολιτών και επισκεπτών. Η επιλογή τραγουδιών από το ελληνικό ρεπερτόριο έδωσε διαφορετικό τόνο στην παρουσία της μπάντας στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού εντάσσει συχνά στο πρόγραμμά της γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια, πέρα από τα στρατιωτικά εμβατήρια. Αυτή τη φορά, το κοινό στην πλατεία Αριστοτέλους άκουσε δύο κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μια εμφάνιση που συνδύασε τη μουσική παράδοση του Σώματος με δημοφιλείς επιτυχίες.