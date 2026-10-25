Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου ελληνικού FBI, στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο λογιστής του, καθώς και υπάλληλοι και στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για οικονομικά αδικήματα.

Οι πληροφορίες για την υπόθεση περιγράφουν ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στο οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως αχυράνθρωποι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες από τη δικογραφία, ο Γιαννακόπουλος εμφανίζεται να διατηρούσε τον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων που τυπικά εκπροσωπούνταν από άλλους. Αντίστοιχη πρακτική φέρεται να είχε ακολουθηθεί ακόμη και στη βασική δραστηριότητα της αρτοποιίας, με άλλο πρόσωπο να εμφανίζεται επισήμως στη θέση του.

Στην έρευνα έχει εμπλακεί και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται φορολογικές πρακτικές, ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και ύποπτες χρηματικές ροές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με ζητούμενο να αποσαφηνιστούν η προέλευση των χρημάτων και η διαδρομή τους μέσα από τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετακινήσεις του επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα περνούσε περισσότερο χρόνο στο Ντουμπάι, ενώ είχε αλλάξει επανειλημμένα το εισιτήριο επιστροφής του στην Ελλάδα. Οι λόγοι αυτών των αλλαγών δεν έχουν διευκρινιστεί. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι, όταν συνελήφθη, προετοιμαζόταν για νέα αναχώρηση στο εξωτερικό.

Το εύρος της δικογραφίας φέρεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ενδέχεται να ξεπερνούν τα 100. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα συλληφθούν όλοι, καθώς εξετάζονται χωριστά ο ρόλος και η ενδεχόμενη εμπλοκή καθενός.

Ο Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις διωκτικές και δικαστικές αρχές για υποθέσεις trafficking. Σε μία από τις σχετικές υποθέσεις, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας τον αθώωσε το 2018, μαζί με ακόμη 19 κατηγορουμένους.

Η σημερινή αστυνομική επιχείρηση και η οικονομική έρευνα συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις πράξεις που αποδίδονται στους εμπλεκομένους και το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης.