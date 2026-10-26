Η Εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 2027, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, η Ελλάδα τοποθετήθηκε στον 4ο όμιλο, που διεξάγεται στο Ορλάντο μαζί με τις ΗΠΑ, Ταϊλάνδη και Μεξικό.

Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή της Ελλάδας σε Παγκόσμιο. Κορυφαία της στιγμή ήταν η 10η θέση το 2002, ενώ κατάφερε να επιστρέψει στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025, μετά από 23 χρόνια απουσίας, όταν και κατέλαβε την 21 θέση.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ 2027:

Α’ όμιλος (Όμαχα – ΗΠΑ): Ιταλία, Βέλγιο, Κολομβία, Πουέρτο Ρίκο

Β’ όμιλος (Ορλάντο – ΗΠΑ): Βραζιλία, Τσεχία, Κένυα, Νότια Κορέα

Γ’ όμιλος (Κεμπέκ – Καναδάς): Τουρκία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Γαλλία

Δ’ όμιλος (Ορλάντο – ΗΠΑ): ΗΠΑ, Ταϊλάνδη, Μεξικό, Ελλάδα

Ε’ όμιλος (Μόντρεαλ – Καναδάς): Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Κούβα

ΣΤ’ όμιλος (Όμαχα – ΗΠΑ): Ιαπωνία, Ρωσία, Αργεντινή, Βουλγαρία

Ζ’ όμιλος (Μόντρεαλ – Καναδάς): Καναδάς, Σερβία, Ουκρανία, Καμερούν

Η’ όμιλος (Κεμπέκ – Καναδάς): Κίνα, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία