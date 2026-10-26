Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση ανακοίνωσε πως έγινε sold out, απ’ όσους είχαν προτεραιότητα και είχαν πάρει εισιτήρια και για τα εκτός έδρας ματς σε Λονδίνο και Μάντσεστερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας. Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας».