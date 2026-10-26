Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 63 ετών άφησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα, σκορπίζοντας τη θλίψη στους συναδέλφους της και τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Γεννημένη το 1963 στο Βόλο, η Ευαγγελία (Λίλιαν) Παπακώστα ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές και στη συνέχεια φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Εισερχόμενη πολύ νωρίς στον επαγγελματικό στίβο, ξεκίνησε την πορεία της το 1982 στην εφημερίδα «Απογευματινή», ενώ το 1983 μετακινήθηκε στον «Ελεύθερο Τύπο». Από το 1984 ανέλαβε καθήκοντα συντάκτριας ύλης στην «Απογευματινή», όπου και παρέμεινε προσφέροντας τις υπηρεσίες της μέχρι τη διακοπή της έκδοσής της το 2010.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ και το τελευταίο αντίο

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στους συγγενείς της.

«Η Λίλιαν Παπακώστα υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους της και την αποχαιρετά με λύπη», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ένωσης.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη δημοσιογράφο Λίλιαν Παπακώστα θα δοθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.