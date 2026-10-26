Εκτός του αναπτυξιακού νόμου του 2016 θα βρεθούν 141 επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, μετά από έλεγχο του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα επιστραφούν περισσότερα από 323 εκατ. ευρώ, που είχαν εγκριθεί ως κρατικές ενισχύσεις στα επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν.

Από τα 141 επενδυτικά σχέδια, τα 119 αφορούν τον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα ξενοδοχειακές μονάδες, τα 12 τον τομέα της μεταποίησης και τα 10 τον τομέα των υπηρεσιών.



Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ επισημαίνεται ότι στο μικροσκόπιο της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, έχουν μπει συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια του νόμου του 2016, ύψους 1,59 δισ. ευρώ. Οι ενισχύσεις που έχουν λάβει, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών, υπερβαίνουν τα 575,8 εκατ. ευρώ.



Ήδη επέστρεψαν στα δημόσια ταμεία 150 εκατ. ευρώ από 191 επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου του 2004, για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης. Η διαδικασία εκκαθάρισης συνεχίζεται, με στόχο την ολοκλήρωση του ελέγχου του συνόλου των επενδυτικών φακέλων που έχουν υπαχθεί στον συγκεκριμένο νόμο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Όλοι οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια και σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.



Δεσμευτήκαμε να βάλουμε τάξη, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, που αν και έλαβαν δημόσιο χρήμα, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.



Και αυτό γίνεται πράξη τώρα.



Έως τώρα έχουμε πάρει πίσω 150 εκατομμύρια ευρώ, που επέστρεψαν στα ταμεία του κράτους, από 191 επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου που ανακλήθηκαν.



Συνεχίζουμε τον έλεγχο, φάκελο φάκελο, μέχρι να πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ. Η γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, ελέγχει 572 επενδύσεις του νόμου του 2016.



Ήδη, για 141 από αυτές προχωρά η διαδικασία απένταξής τους, για να πάρουμε πίσω ακόμη 323 εκατομμύρια ευρώ.



Τα χρήματα αυτά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θέλουμε να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.



Στο υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Με αξιοπιστία, ευθύνη και κανόνες που ισχύουν για όλους».