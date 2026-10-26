Γερμανοί πολιτικοί και συνδικάτα επέκριναν δριμύτατα την εμφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, στο πλευρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο.



«Το να κάνεις ενεργά προεκλογική εκστρατεία για έναν αυταρχικό ηγέτη που διεξάγει εμπορικό πόλεμο εναντίον της Γερμανίας αποτελεί ένα νέο ναδίρ για τον Όμιλο VW», δήλωσε η Ιζαμπέλ Καντεμαρτόρι, βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα πολιτικής μεταφορών.

«Αυτό είναι ντροπή», πρόσθεσε, «ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του Ομίλου VW». Η Audi είναι θυγατρική της Volkswagen, η οποία ιδρύθηκε το 1937 από το Γερμανικό Μέτωπο Εργασίας του Ναζιστικού Κόμματος.



Η Καντεμαρτόρι συνέχισε κατηγορώντας την Audi ότι «επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Τραμπ» να «χρησιμοποιεί έναν εμπορικό πόλεμο για να μεταφέρει θέσεις εργασίας από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οργή για την επένδυση δισεκατομμυρίων στην Τζόρτζια εν μέσω κρίσης

Στη συγκέντρωση στην αμερικανική πολιτεία Τζόρτζια, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Audi σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου και την έναρξη παραγωγής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ για πρώτη φορά. Ο Ντέλνερ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Τραμπ και τον ευχαρίστησε για τη υποστήριξή του.

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Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που η Volkswagen αντιμετωπίζει βαθιά κρίση εν μέσω αναδιάρθρωσης στη Γερμανία, με κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις. Ο ευρωβουλευτής Ντένις Ράντκε από το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα επέκρινε επίσης την παρουσία του Ντέλνερ.



«Οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ βλάπτουν σοβαρά τη γερμανική βιομηχανία», δήλωσε στο Handelsblatt. «Το να επενδύουν γερμανικές εταιρείες στο εξωτερικό είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Ωστόσο, το να μετατρέπεται αυτό σε προεκλογικό σόου για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ανησυχητικό και θλιβερό», πρόσθεσε.

Παραβίαση της ουδετερότητας και το αβέβαιο μέλλον

Οι συνδικαλιστές προσχώρησαν στην καταδικαστική απόφαση. Η Κριστιάνε Μπένερ, πρόεδρος της IG Metall, δήλωσε τη Δευτέρα: «Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε ο Γκέρνοτ Ντέλνερ και η Audi στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά αμήχανος, πολιτικά απαράδεκτος και ανάξιος της εταιρείας — και, πάνω απ’ όλα, ανάξιος των ανθρώπων που εργάζονται στην Audi.



Ο Ντέλνερ παραβιάζει κατάφωρα τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρείας, οι οποίες επιβάλλουν ρητά πολιτική ουδετερότητα ενόψει των εκλογών», πρόσθεσε.

Σε δήλωσή της την Κυριακή, η Audi ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ προσφέρουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η εγχώρια παραγωγή αποτελεί κεντρικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «η σχεδιαζόμενη επένδυση αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση».



Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, απέδωσε τα χειρότερα οικονομικά αποτελέσματα της δεκαετίας εν μέρει στους δασμούς Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.