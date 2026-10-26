Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής μέσω της λειτουργίας «κέρασμα» στα καταστήματα της Pizza Fan φέρνει στο φως η εκπομπή Live News, παρουσιάζοντας συνομιλίες που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποτυπώνουν έναν οργανωμένο μηχανισμό παρακολούθησης των καταστημάτων και διαχείρισης αδήλωτων χρημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ προσώπων που εμφανίζονται να έχουν διοικητικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς ρόλους, με αντικείμενο το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η επίμαχη λειτουργία, ποια καταστήματα εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά και ποια ποσά φέρονται να οφείλουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερα από 150 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζομένους.

«Μπορώ να του κόψω και το delivery» – Οι πιέσεις προς τα καταστήματα

Σε έναν από τους διαλόγους που παρουσιάστηκαν, πρόσωπο το οποίο χαρακτηρίζεται ως «αρχηγός» ζητά να ενημερωθεί για τα καταστήματα που δεν αξιοποιούν στον επιθυμητό βαθμό τη λειτουργία «κέρασμα».

– Αρχηγός: «Στείλε μου την λίστα με τα μαγαζιά που στο take δεν έχουνε τα κεράσματα που μπορούν να έχουνε, να ψάξω να βρω γιατί το κάνουνε».

– Διαχειριστής «κεράσματος»: «Θα σου βγάλω μόνο καθαρά τα μαγαζιά που δεν το χρησιμοποιούνε να είναι μαζεμένο».

– Αρχηγός: «Αυτό ναι, γιατί όλα τα άλλα τι να τα κάνω».

Στη συνέχεια, ο συνομιλητής του προτείνει να αποστέλλει τη σχετική κατάσταση σε μηνιαία βάση, με την απάντηση να είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική:

«Ναι γιατί αν κάποιος δεν θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να του κόψω και το delivery. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην καταλαβαίνουνε, οπότε πρέπει να βρω τι ισχύει. Μην κλαίγονται όμως μετά».

Κατά το ρεπορτάζ, η αναφορά στο delivery παραπέμπει στη δυνατότητα ανακατεύθυνσης παραγγελιών προς άλλα καταστήματα, ως μέσο πίεσης σε όσους δεν ακολουθούσαν την επίμαχη πρακτική.

Στο μικροσκόπιο Λάρισα, Γέρακας και Νέα Μάκρη

Σε άλλη συνομιλία, τα πρόσωπα που συμμετέχουν εξετάζουν συγκεκριμένα ποσοστά χρήσης της λειτουργίας ανά κατάστημα.

– Επιχειρησιακός διευθυντής: «Η Λάρισα χρησιμοποιεί μόνο 1,2%».

– Αρχηγός: «Δεν έχει πάρει χαμπάρι ρε».

– Διαχειριστής «κεράσματος»: «Ναι η Λάρισα μόνο 1,2%».

– Επιχειρησιακός διευθυντής: «Υπάρχουν τέτοια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ κάτω από 5%;»

– Διαχειριστής «κεράσματος»: «Ο Γέρακας έχει 6,6%».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε κατάστημα της Νέας Μάκρης, με τα ποσοστά που παρουσιάζονται να προκαλούν την έντονη αντίδραση του προσώπου που αποκαλείται «αρχηγός».

– Διαχειριστής «κεράσματος»: «Πάμε να δούμε Νέα Μάκρη; Τρέχει με 14,3%. Και έχει περίπου 6.400 που είναι ακόμα 7,37%».

– Αρχηγός: «Θα με τρελάνεις ότι είναι νορμάλ αυτό; Δηλαδή μέσα στο μαγαζί της κοιμάται αυτή. Καλά, δεν καταλαβαίνουν πόσο περιθώριο έχουν; Ή φοβούνται; Τι φοβούνται;»

Οι διάλογοι, όπως παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ, δείχνουν ότι η χρήση της λειτουργίας παρακολουθούνταν με συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες και ότι υπήρχαν απαιτήσεις για μεγαλύτερη αξιοποίησή της.

«Μας χρωστάει κεράσματα 300 ευρώ» – Ο διάλογος για την οικονομική εκκρεμότητα

Σε ακόμη μία συνομιλία, λογιστής αναφέρεται σε κατάστημα που φέρεται να έχει εκκρεμότητα ύψους 300 ευρώ από «κεράσματα», ενώ παράλληλα τίθεται ζήτημα τεχνικής παρέμβασης σε χώρο του καταστήματος.

– Λογιστής: «Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση; Μου είπες να πάρω τον Λ… τηλέφωνο για το μπάνιο. Ο επιθεωρητής μου λέει ότι εδώ ο Λ… μας χρωστάει όμως κεράσματα 300 ευρώ».

– Υπαρχηγός: «Άμα είναι κάνε αυτό που καταλαβαίνεις».

– Λογιστής: «Εντάξει, φιλιά».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζεται ως ένδειξη της παρακολούθησης ακόμη και μικρών οικονομικών εκκρεμοτήτων που συνδέονταν με την επίμαχη λειτουργία.

Οι κωδικές λέξεις και οι αναλυτικές οφειλές

Στις επικοινωνίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν συγκεκριμένες λέξεις για τη διάκριση διαφορετικών χρηματικών ροών.

Ο όρος «εκτός», μαζί με αναφορά στο όνομα προσώπου που χαρακτηρίζεται ως «υπαρχηγός», φέρεται να παρέπεμπε σε μετρητά, ενώ η λέξη «ροή» χρησιμοποιούνταν για ποσά που κατευθύνονταν μέσω τραπεζικού συστήματος.

Σε χαρακτηριστικό διάλογο, δύο επιθεωρητές συζητούν για οφειλές καταστήματος στο Ηράκλειο.

– Επιθεωρητής 1: «Πες μου τώρα, Ηράκλειο τι χρωστάει “εκτός” και πόσους μήνες».

– Επιθεωρητής 2: «Σίγουρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αλλά κάτσε να δω αν έχουμε και Φεβρουάριο ή τον είχαν φέρει».

– Επιθεωρητής 1: «Φεβρουάριο δεν πρέπει να έχεις, τον έχουνε δώσει».

– Επιθεωρητής 2: «Κι όμως έχει και Φεβρουάριο».

Στη συνέχεια παρατίθεται σειρά συγκεκριμένων ποσών: 1.595 ευρώ, 1.173 ευρώ, 1.418 ευρώ, 1.497 ευρώ και 1.710 ευρώ.

Η λεπτομερής καταγραφή των ποσών αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέρος της εικόνας που σχηματίζεται για τον τρόπο παρακολούθησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων των καταστημάτων.

«Να πάρουμε τους IT να ανοίξουν τα κεράσματα» – Η αναφορά στην Εφορία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και συνομιλία για κατάστημα στη Χαλκίδα, όπου η λειτουργία «κέρασμα» φέρεται να είχε απενεργοποιηθεί.

– Διαχειριστής: «Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζετε γιατί η Χαλκίδα δεν έχει κεράσματα; Δεν μπορεί να κάνει κεράσματα, υπάρχει κάποιος λόγος;»

– Επιχειρησιακός διευθυντής: «Γιατί το έχει κλείσει προφανώς».

– Διαχειριστής: «Ναι, αλλά μου λέει ότι εδώ και 4 μήνες ότι δεν μπορεί να το κάνει».

– Επιχειρησιακός διευθυντής: «Να πάρουμε τηλέφωνο στους ΙΤ να ανοίξουν τα κεράσματα. (…) Για να έχει συμβεί όμως αυτό, πρέπει να το είχαν ζητήσει οι ίδιες».

– Διαχειριστής: «Το είχαν, μου είπαν ότι πριν 3 – 4 μήνες το είχαν ζητήσει γιατί είχε πάει η Εφορία».

Η συγκεκριμένη αναφορά στην επίσκεψη της Εφορίας, σε συνδυασμό με τη συζήτηση για επανενεργοποίηση της λειτουργίας από τεχνικούς, αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία των συνομιλιών που δημοσιοποιήθηκαν.

Η εικόνα ενός μηχανισμού καθημερινής παρακολούθησης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα στοιχεία και οι διάλογοι παραπέμπουν σε συστηματική παρακολούθηση της χρήσης της λειτουργίας «κέρασμα» σε επίπεδο καταστήματος, με αναλυτικές καταστάσεις, ποσοστά, οικονομικές εκκρεμότητες και τεχνική υποστήριξη.

Η ερμηνεία των συνομιλιών ως στοιχείων οργανωμένου μηχανισμού απόκρυψης εσόδων αποτελεί μέρος των αποκαλύψεων για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής.

Το περιεχόμενο των διαλόγων, οι πραγματικές οικονομικές συναλλαγές και η τυχόν ποινική ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων αποτελούν ζητήματα που πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.