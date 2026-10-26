Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η διαδρομή ενός ζευγαριού από τη Ρουμανία στα Καμένα Βούρλα, καθώς μια λανθασμένη καθοδήγηση από το GPS φαίνεται πως τους οδήγησε σε δύσβατη περιοχή, όπου το αυτοκίνητό τους ακινητοποιήθηκε. Οι δύο αλλοδαποί χρειάστηκε να καλέσουν το 112, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Για το συμβάν ενημερώθηκε το κέντρο της Πυροσβεστικής νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας. Δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Αγίου Κωνσταντίνου έσπευσε άμεσα στο σημείο όπου υπήρχε το στίγμα και εντόπισε το ένα άτομο που είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με το κέντρο βοήθειας, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και το δεύτερο.

Με τη συνδρομή των πυροσβεστών το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Αν και το βουνό της Κνημίδας – όπως και το Καλλίδρομο – δεν είναι απότομο, εντούτοις οι δασικοί δρόμοι μετά από νεροποντή σαν κι αυτή που προηγήθηκε τις προηγούμενες ώρες, μετατρέπονται σε παγίδες ακόμη και για αυτοκίνητα 4Χ4. Για αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς που δε θα πρέπει να εμπιστεύονται τυφλά τους ψηφιακούς χάρτες, που δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα μετεωρολογικά δεδομένα.