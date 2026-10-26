Ο Νοέμβριος του 2026 ξεκινά για τα ζώδια με αναθεωρήσεις στις σχέσεις, καθυστερήσεις και συζητήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά το σκηνικό αλλάζει σταδιακά μετά τις 13 και 14 Νοεμβρίου.

Τα αισθηματικά, τα οικονομικά και οι επαγγελματικές αποφάσεις αποκτούν νέα δυναμική, ενώ τέσσερα ζώδια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Για άλλα, ο Νοέμβριος απαιτεί υπομονή, καλύτερη οργάνωση και προσοχή στις παρορμητικές αντιδράσεις.

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή έως τις 13 Νοεμβρίου και της Αφροδίτης έως τις 14 Νοεμβρίου ευνοεί περισσότερο την επανεξέταση παρά τις βιαστικές κινήσεις. Παλιές ερωτικές ιστορίες μπορεί να επιστρέψουν στη συζήτηση, οικονομικές εκκρεμότητες να χρειαστούν διευθέτηση και παρεξηγήσεις να ζητήσουν λύση.

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό στις 9 Νοεμβρίου ανοίγει έναν κύκλο νέων προθέσεων, ενώ η σύνοδος Άρη και Δία στις 16 ενισχύει τη φιλοδοξία και την ανάγκη για δράση, με τον κίνδυνο όμως της υπερβολής.

Από τις 22 Νοεμβρίου, με τον Ήλιο να περνά στον Τοξότη, ενισχύεται η διάθεση για εξωστρέφεια, μετακινήσεις και νέες εμπειρίες. Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 του μήνα μπορεί να φέρει αποκαλύψεις, ειδήσεις ή αποφάσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Στις 25 Νοεμβρίου, ο Άρης περνά στην Παρθένο και στρέφει την προσοχή στην εργασία, στις λεπτομέρειες και στις πρακτικές υποχρεώσεις.

Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Νοέμβριο

Σκορπιός, Λέων, Τοξότης και Ζυγός έχουν διαφορετικές ευκαιρίες να αξιοποιήσουν μέσα στον μήνα. Ο Σκορπιός μπορεί να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και να διεκδικήσει έναν στόχο, ο Λέων να κινηθεί δυναμικά σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα, ο Τοξότης να ανανεώσει την εικόνα του και να ανοίξει νέους ορίζοντες μετά τις 22 Νοεμβρίου, ενώ ο Ζυγός μπορεί να δει βελτίωση στις σχέσεις και να πάρει πιο καθαρές αποφάσεις μετά την ορθοδρόμηση της Αφροδίτης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα κυλήσουν χωρίς δυσκολίες. Ο Κριός και ο Λέων χρειάζεται να προσέξουν την ένταση και τις αντιπαραθέσεις γύρω στις 18 και 19 Νοεμβρίου. Ο Ταύρος και ο Ζυγός καλούνται να επανεξετάσουν οικονομικές επιλογές και ερωτικές ισορροπίες, ενώ οι Δίδυμοι και οι Παρθένοι ενδέχεται να πιεστούν από αλλαγές σε επαγγελματικά σχέδια και καθημερινές υποχρεώσεις. Το ζητούμενο για όλα τα ζώδια είναι να διακρίνουν πότε μια ευκαιρία αξίζει να αξιοποιηθεί και πότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός: Νέες διεκδικήσεις, αλλά προσοχή στις εκρήξεις

Ο Νοέμβριος σε βάζει στη διαδικασία να επανεξετάσεις οικονομικές αποφάσεις και να διεκδικήσεις όσα θεωρείς ότι σου αναλογούν. Το πρώτο δεκαπενθήμερο μπορεί να φέρει καθυστερήσεις σε πληρωμές, συζητήσεις για χρήματα ή αλλαγές σε συμφωνίες. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου ευνοεί τον σχεδιασμό μιας νέας οικονομικής προσπάθειας, αλλά καλό είναι να ελέγξεις όλες τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς.

Στα αισθηματικά, μια παλιά διαφωνία μπορεί να επιστρέψει, κυρίως όταν νιώθεις ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες σου. Μετά τις 14 Νοεμβρίου, η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη και μπορείς να εκφράσεις όσα σε ενοχλούν χωρίς να οδηγήσεις τη συζήτηση σε αδιέξοδο. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον προς το τέλος του μήνα, αρκεί να μην πιέσεις τις εξελίξεις.

Η μεγαλύτερη πρόκληση έρχεται γύρω στις 18 και 19 Νοεμβρίου, όταν η ένταση μπορεί να επηρεάσει τόσο τις επαγγελματικές συνεργασίες όσο και το οικογενειακό περιβάλλον. Από τις 25 Νοεμβρίου, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική και θα χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Η επιτυχία σου θα εξαρτηθεί από το αν θα διοχετεύσεις την ενέργειά σου σε συγκεκριμένους στόχους αντί να τη σπαταλήσεις σε αντιπαραθέσεις.

Ταύρος: Ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και έλεγχος στα οικονομικά

Οι πρώτες ημέρες του μήνα μπορεί να φέρουν αμφιβολίες για μια συνεργασία ή μια προσωπική σχέση. Ενδέχεται να διαπιστώσεις ότι κάποια συμφωνία δεν λειτουργεί όπως περίμενες ή ότι χρειάζεται να αλλάξουν οι όροι μιας κοινής προσπάθειας. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου σε βοηθά να σκεφτείς τι θέλεις να κρατήσεις και τι δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες σου.

Στον έρωτα, ο Νοέμβριος έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, συζητήσεις που αναβάλλονταν μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία ή η επανεμφάνιση ενός προσώπου από το παρελθόν μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Μετά τις 14 Νοεμβρίου, οι προθέσεις γίνονται πιο ευδιάκριτες, αλλά θα χρειαστεί να αξιολογήσεις τις πράξεις και όχι μόνο τα λόγια.

Στα οικονομικά, μην παρασυρθείς από την επιθυμία να καλύψεις άμεσα κάθε ανάγκη ή να κάνεις μια μεγάλη αγορά. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να αναδείξει μια δαπάνη που δεν είχες υπολογίσει ή να σε αναγκάσει να αναθεωρήσεις τον προϋπολογισμό σου. Από τις 25 Νοεμβρίου, η ερωτική σου ζωή αποκτά περισσότερο πάθος, αλλά και μεγαλύτερη ένταση. Για να αξιοποιήσεις τον μήνα, χρειάζεται να ξεχωρίσεις τη σταθερότητα από τη συνήθεια και την επιθυμία από την πραγματική προοπτική.

Δίδυμοι: Επαγγελματικές ευκαιρίες και αποκαλύψεις στα αισθηματικά

Το πρώτο μισό του Νοεμβρίου απαιτεί υπομονή στην εργασία. Συζητήσεις μπορεί να καθυστερήσουν, μηνύματα να παρερμηνευτούν και συμφωνίες να χρειαστούν επανέλεγχο. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου μπορεί να ανοίξει μια προοπτική για νέα συνεργασία ή αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης. Μην απορρίψεις μια ιδέα, αλλά δώσε χρόνο για να διαπιστώσεις αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Η ορθοδρόμηση του Ερμή στις 13 Νοεμβρίου βοηθά να ξεκαθαρίσουν εκκρεμότητες και να προχωρήσουν συζητήσεις που είχαν κολλήσει. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 24 Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο σημείο του μήνα για προσωπικές αποφάσεις. Μπορεί να αντιληφθείς ότι ένας στόχος δεν σε εκφράζει πια ή να φτάσεις σε ένα σημείο όπου πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Στα αισθηματικά, η επιστροφή μιας παλιάς συζήτησης ή η εμφάνιση ενός προσώπου που σε ενδιαφέρει μπορεί να σε αναγκάσει να δεις διαφορετικά μια σχέση. Αν είσαι δεσμευμένος, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία θα είναι μεγαλύτερη από τις διαθέσεις για επιφανειακές συζητήσεις. Αν είσαι ελεύθερος, το δεύτερο μισό του μήνα είναι πιο πρόσφορο για γνωριμίες, ιδιαίτερα μέσα από κοινωνικές επαφές. Από τις 25 Νοεμβρίου, οι οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί να αυξηθούν και να περιορίσουν τον ελεύθερο χρόνο σου.

Καρκίνος: Ευκαιρίες στη δουλειά, ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια

Ο Νοέμβριος σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου στην εργασία. Το πρώτο δεκαήμερο μπορεί να φέρει καθυστερήσεις σε σχέδια που απαιτούν τη συνεργασία άλλων, γι’ αυτό απόφυγε να στηρίζεσαι σε προφορικές διαβεβαιώσεις. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου ευνοεί τη δημιουργική έκφραση, μια προσωπική πρωτοβουλία ή ένα νέο σχέδιο που θέλεις να αναπτύξεις σταδιακά.

Στην ερωτική ζωή, οι ευαισθησίες σου είναι αυξημένες και μια παρεξήγηση μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες της αναλογούν. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, προσπάθησε να ακούσεις την άλλη πλευρά πριν καταλήξεις σε συμπεράσματα. Για τους ελεύθερους Καρκίνους, ο μήνας μπορεί να φέρει μια νέα συναισθηματική αρχή ή την ευκαιρία να προσεγγίσουν ξανά ένα πρόσωπο με το οποίο υπήρξε απόσταση.

Μετά τις 14 Νοεμβρίου, οι συζητήσεις γίνονται πιο παραγωγικές και μπορείς να βρεις λύσεις σε ένα ζήτημα που σε απασχολούσε. Από τις 22 Νοεμβρίου, η εργασία απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση και είναι πιθανό να αναλάβεις έναν πιο υπεύθυνο ρόλο. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου σε καλεί να περιορίσεις την εξάντληση και να αφήσεις χώρο για ξεκούραση. Το τέλος του μήνα φέρνει περισσότερες μετακινήσεις και επαφές, γι’ αυτό φρόντισε να μη φορτώσεις το πρόγραμμά σου πέρα από τις αντοχές σου.

Λέων: Αυτοπεποίθηση, φιλοδοξίες και έντονο ερωτικό ενδιαφέρον

Ο Νοέμβριος σου δίνει κίνητρο να διεκδικήσεις περισσότερα, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις την υπερβολική αυτοπεποίθηση. Η σύνοδος Άρη και Δία στις 16 Νοεμβρίου μπορεί να ενισχύσει τη φιλοδοξία σου και να σε ωθήσει να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Μια επαγγελματική πρόταση ή μια ιδέα που θέλεις να παρουσιάσεις μπορεί να κερδίσει προσοχή, αρκεί να έχεις προετοιμάσει τα επιχειρήματά σου και να μην υποτιμήσεις τις δυσκολίες.

Στο σπίτι και στην οικογένεια, το πρώτο μισό του μήνα μπορεί να φέρει διαφωνίες ή εκκρεμότητες που απαιτούν πρακτική λύση. Οι ημέρες γύρω στις 18 και 19 Νοεμβρίου χρειάζονται ψυχραιμία, καθώς η ανάγκη σου να επιβληθείς μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Στα οικονομικά, οι προοπτικές βελτιώνονται όταν αξιοποιείς τις ικανότητές σου, αλλά οι παρορμητικές αγορές δεν θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τον έλεγχο.

Στα αισθηματικά, το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου είναι πιο ενδιαφέρον. Από τις 22 του μήνα, η διάθεση για φλερτ, διασκέδαση και ρομαντικές κινήσεις ενισχύεται. Αν είσαι σε σχέση, μπορείς να ανανεώσεις την επαφή με τον σύντροφό σου, αρκεί να μη θεωρείς δεδομένο ότι όλα πρέπει να γίνονται με τους δικούς σου όρους. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα. Από τις 25 Νοεμβρίου, η προσοχή σου στρέφεται περισσότερο στα χρήματα και στην αξιοποίηση των επαγγελματικών σου δυνατοτήτων.

Παρθένος: Αλλαγές στην καθημερινότητα και δυναμική επιστροφή στη δράση

Το πρώτο μισό του μήνα μπορεί να σε κουράσει με καθυστερήσεις, αλλαγές στο πρόγραμμα και υποχρεώσεις που απαιτούν επανάληψη. Επειδή θέλεις να έχεις τον έλεγχο, ίσως εκνευριστείς όταν οι άλλοι δεν ακολουθούν τον ρυθμό σου. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου σε βοηθά να οργανώσεις μια μετακίνηση, μια συζήτηση ή ένα σχέδιο που χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία. Ωστόσο, απόφυγε να δεσμευτείς πριν ελέγξεις τις λεπτομέρειες.

Η ορθοδρόμηση του Ερμή στις 13 Νοεμβρίου μπορεί να διευκολύνει τις επαγγελματικές συνεννοήσεις και να αποκαταστήσει μια επικοινωνία που είχε διακοπεί. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου φέρνει στο προσκήνιο έναν επαγγελματικό στόχο ή μια ευθύνη που δεν μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα. Ενδέχεται να χρειαστεί να αποφασίσεις αν θα συνεχίσεις σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή αν θα επιδιώξεις μια διαφορετική πορεία.

Στα αισθηματικά, θα χρειαστεί να αφήσεις λίγο στην άκρη την ανάγκη να αναλύεις κάθε λέξη και συμπεριφορά. Αν είσαι δεσμευμένος, μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις, ενώ οι ελεύθεροι μπορούν να γνωρίσουν ένα πρόσωπο μέσα από το καθημερινό τους περιβάλλον. Η σημαντικότερη αλλαγή έρχεται στις 25 Νοεμβρίου, όταν ο Άρης περνά στο ζώδιό σου. Η ενέργεια και η αποφασιστικότητά σου ενισχύονται, αλλά μαζί τους αυξάνεται και η ανυπομονησία. Θα προχωρήσεις περισσότερο αν θέσεις προτεραιότητες αντί να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα.

Ζυγός: Καλύτερη επικοινωνία, ερωτικές αποφάσεις και οικονομικές εκκρεμότητες

Ο Νοέμβριος ξεκινά με την ανάγκη να βάλεις τάξη σε οικονομικά ζητήματα. Έξοδα, υποχρεώσεις ή μια συμφωνία που δεν εξελίσσεται όπως περίμενες μπορεί να σε αναγκάσουν να αναθεωρήσεις τον προϋπολογισμό σου. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου προσφέρει αφορμή για έναν νέο σχεδιασμό, ενώ μετά τις 14 Νοεμβρίου, με την Αφροδίτη να επιστρέφει σε ορθή πορεία, μπορείς να δεις πιο καθαρά τι αξίζει να διεκδικήσεις και τι χρειάζεται να περιορίσεις.

Ο έρωτας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα του μήνα. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, θα χρειαστεί να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε προβληματίζουν, χωρίς να προσπαθείς να διατηρήσεις την ηρεμία με κάθε κόστος. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει αν υπάρχει κοινή διάθεση για να προχωρήσετε μαζί. Αν είσαι ελεύθερος, μια παλιά γνωριμία μπορεί να επανέλθει ή ένα νέο πρόσωπο να σε κάνει να επανεξετάσεις τις προσδοκίες σου.

Από τις 22 Νοεμβρίου, οι μετακινήσεις, οι συζητήσεις και οι νέες επαφές αυξάνονται. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να φέρει μια είδηση ή να σε οδηγήσει σε απόφαση για ένα ταξίδι ή μια σημαντική συζήτηση. Στις 28 Νοεμβρίου, η ευνοϊκή όψη Αφροδίτης και Δία δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για μια ερωτική προσέγγιση, μια συμφιλίωση ή μια όμορφη κοινή εμπειρία. Παράλληλα, χρειάζεται να κρατήσεις χρόνο για τον εαυτό σου, καθώς από τις 25 Νοεμβρίου ορισμένες υποχρεώσεις θα απαιτούν διακριτικότητα και περισσότερη προετοιμασία.

Σκορπιός: Ένα νέο κεφάλαιο και ευκαιρίες για προσωπικές διεκδικήσεις

Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας κατά τον οποίο μπορείς να ανακτήσεις τον έλεγχο σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Το πρώτο δεκαήμερο, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για βιαστικές αποφάσεις, καθώς η ανάδρομη πορεία του Ερμή και της Αφροδίτης μπορεί να φέρει αμφιβολίες, επιστροφές στο παρελθόν και συζητήσεις που χρειάζονται δεύτερη ανάγνωση. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 9 Νοεμβρίου σε βοηθά να προσδιορίσεις τι θέλεις να αλλάξεις και ποιους στόχους επιθυμείς να κυνηγήσεις.

Μετά τις 13 και 14 Νοεμβρίου, η επικοινωνία και οι προσωπικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια. Στην εργασία, μπορείς να προωθήσεις μια ιδέα, να ζητήσεις μια νέα ευθύνη ή να παρουσιάσεις μια πρόταση που έχεις επεξεργαστεί προσεκτικά. Η σύνοδος Άρη και Δία στις 16 Νοεμβρίου ενισχύει τη διάθεση για δράση και μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις μια κίνηση που μέχρι πρότινος δίσταζες να επιχειρήσεις. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να υποστηρίξεις.

Στα αισθηματικά, η περίοδος είναι κατάλληλη για ξεκαθαρίσματα. Αν μια σχέση έχει περάσει από δοκιμασίες, τώρα μπορείς να διαπιστώσεις αν υπάρχει έδαφος για επανεκκίνηση. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον, αλλά δεν χρειάζεται να αποκαλύψεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή. Από τις 22 Νοεμβρίου, τα οικονομικά έρχονται περισσότερο στο προσκήνιο, ενώ η Πανσέληνος στις 24 σε καλεί να ελέγξεις έξοδα και υποχρεώσεις. Το τέλος του μήνα ευνοεί τις κοινωνικές επαφές και τη δικτύωση, αρκεί να συνδυάσεις τη φιλοδοξία με σταθερά βήματα.

Τοξότης: Η προσωπική ανανέωση ξεκινά στο δεύτερο μισό του μήνα

Το πρώτο μισό του Νοεμβρίου σε καλεί να χαμηλώσεις τους ρυθμούς και να επανεξετάσεις όσα σε έχουν κουράσει. Μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσεις μια εκκρεμότητα που δεν έχει κλείσει όπως θα ήθελες ή να απομακρυνθείς προσωρινά από ανθρώπους και καταστάσεις που απαιτούν περισσότερη ενέργεια από όση διαθέτεις. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου ευνοεί τον προσωπικό σχεδιασμό, την ξεκούραση και την προετοιμασία για τα επόμενα βήματά σου.

Μετά τις 14 Νοεμβρίου, μια παρεξήγηση μπορεί να λυθεί ή μια επικοινωνία να αποκτήσει διαφορετική κατεύθυνση. Το μεγάλο σημείο αλλαγής έρχεται στις 22 Νοεμβρίου, όταν ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σου. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται, η διάθεση για νέες εμπειρίες επιστρέφει και μπορείς να προωθήσεις προσωπικά σχέδια που είχαν μείνει πίσω. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείς να διεκδικήσεις περισσότερο χώρο για τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.

Στον έρωτα, το δεύτερο μισό του μήνα είναι σαφώς πιο ενδιαφέρον. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από παρέες, μετακινήσεις ή μια δραστηριότητα που σε βγάζει από τη συνηθισμένη ρουτίνα. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια κοινή εμπειρία ή ένα ταξίδι μπορεί να ανανεώσει την επαφή σας. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου, ωστόσο, μπορεί να φέρει μια καθοριστική συζήτηση για το μέλλον μιας σχέσης. Στα επαγγελματικά, από τις 25 Νοεμβρίου αυξάνονται οι απαιτήσεις και θα χρειαστεί να δείξεις συνέπεια για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που ανοίγονται.

Αιγόκερως: Συμμαχίες, επαγγελματικές αποφάσεις και ανάγκη για ξεκούραση

Ο Νοέμβριος ξεκινά με αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα και ευκαιρίες να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά σου. Παράλληλα, η ανάδρομη πορεία του Ερμή μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις σε φιλίες και συνεργασίες. Μην πάρεις μια καθυστέρηση ως οριστική απόρριψη και μην αναλάβεις δεσμεύσεις χωρίς να γνωρίζεις τι ακριβώς απαιτούν από εσένα.

Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου ευνοεί τη διαμόρφωση νέων στόχων και τη συμμετοχή σε μια ομάδα ή συνεργασία. Μετά τις 14 Νοεμβρίου, οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν πιο ξεκάθαρες και να αποκατασταθούν σχέσεις που είχαν επιβαρυνθεί από παρεξηγήσεις. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να ολοκληρώσει ένα επαγγελματικό έργο ή να σε οδηγήσει σε ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Ενδέχεται να χρειαστεί να αποφασίσεις ποια προσπάθεια αξίζει να συνεχίσεις και ποια έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση υπερισχύει της διάθεσης για επιφανειακές επαφές. Αν είσαι σε σχέση, προσπάθησε να μοιραστείς τις σκέψεις σου αντί να περιμένεις από τον σύντροφό σου να καταλάβει τι σε απασχολεί. Οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν ένα πρόσωπο μέσα από φίλους ή κοινά ενδιαφέροντα. Από τις 22 Νοεμβρίου, ίσως προτιμήσεις περισσότερο χρόνο με τον εαυτό σου, ενώ η είσοδος του Άρη στην Παρθένο στις 25 του μήνα ενισχύει την ανάγκη για σχέδια με μεγαλύτερο ορίζοντα. Μην αφήσεις, ωστόσο, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες να περιορίσουν την ξεκούραση που χρειάζεσαι.

Υδροχόος: Επαγγελματική προβολή και αλλαγές στους προσωπικούς στόχους

Ο Νοέμβριος μπορεί να σε φέρει μπροστά σε μια ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά θα χρειαστεί να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς τις απόψεις σου. Το πρώτο μισό του μήνα, μια συζήτηση με ανώτερο ή συνεργάτη μπορεί να καθυστερήσει ή να δημιουργήσει διαφορετικές προσδοκίες. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου ευνοεί την προετοιμασία μιας νέας πρότασης και τον σχεδιασμό του επόμενου επαγγελματικού σου βήματος.

Μετά τις 13 Νοεμβρίου, οι συνεννοήσεις αρχίζουν να γίνονται ευκολότερες και μπορείς να επανέλθεις σε μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου στρέφει την προσοχή στην προσωπική σου ζωή και στις ανάγκες που έχεις αφήσει πίσω λόγω υποχρεώσεων. Μια απόφαση σχετικά με το σπίτι, την οικογένεια ή την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στον προσωπικό χρόνο μπορεί να γίνει απαραίτητη.

Στον έρωτα, η σταθερότητα θα δοκιμαστεί αν υπάρχει απόσταση ή έλλειψη επικοινωνίας. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις τι περιμένεις από τον σύντροφό σου και τι είσαι διατεθειμένος να προσφέρεις. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς να εξελιχθεί αμέσως σε κάτι ξεκάθαρο. Από τις 25 Νοεμβρίου, τα οικονομικά και οι κοινές υποχρεώσεις απαιτούν πιο προσεκτικό χειρισμό. Το τέλος του μήνα ευνοεί την αναθεώρηση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, αρκεί να μη στηριχθείς αποκλειστικά στον ενθουσιασμό της στιγμής.

Ιχθύες: Νέοι ορίζοντες, επαγγελματικές ευθύνες και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις

Ο Νοέμβριος μπορεί να φέρει μετακινήσεις, επαφές με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα ή την ανάγκη να επανεξετάσεις ένα σχέδιο που αφορά σπουδές, ταξίδι ή επαγγελματική κατεύθυνση. Το πρώτο δεκαήμερο χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες, καθώς καθυστερήσεις και αλλαγές προγράμματος μπορεί να ανατρέψουν τον αρχικό σχεδιασμό. Η Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου σε βοηθά να διαμορφώσεις μια νέα προοπτική, χωρίς να χρειάζεται να πάρεις όλες τις αποφάσεις αμέσως.

Μετά τις 14 Νοεμβρίου, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις ενός συνεργάτη ή να σου δώσει περισσότερες πληροφορίες για μια ευκαιρία. Από τις 22 Νοεμβρίου, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται και ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβεις πρωτοβουλία ή να οργανώσεις καλύτερα μια ομάδα. Η Πανσέληνος στις 24 Νοεμβρίου μπορεί να φέρει μια είδηση, μια συμφωνία ή την ολοκλήρωση ενός θέματος που σχετίζεται με επικοινωνία και μετακινήσεις.

Στα αισθηματικά, ο μήνας απαιτεί καθαρές κουβέντες. Αν είσαι δεσμευμένος, μια συζήτηση για τις κοινές σας ανάγκες μπορεί να σας φέρει πιο κοντά, αρκεί να μην αποφύγετε τα δύσκολα σημεία. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από ταξίδι, παρέες ή μια δραστηριότητα που διευρύνει τον κύκλο σου. Από τις 25 Νοεμβρίου, οι σχέσεις γίνονται πιο ενεργές, αλλά μαζί με το πάθος μπορεί να εμφανιστούν και διαφωνίες. Θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις χωρίς να πιέσεις τον άλλον να ακολουθήσει τον δικό σου ρυθμό.