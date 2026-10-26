Με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Mega αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνο, τον σκηνοθέτη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, ενώ εργαζόταν στη νέα τηλεοπτική σειρά του σταθμού, «Νταντά της γειτονιάς».

«Η οικογένεια του MEGA αποχαιρετά με θλίψη τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Διονύση Φερεντίνο», αναφέρει το μήνυμα του τηλεοπτικού σταθμού, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο σκηνοθέτης είχε συνδέσει την επαγγελματική του διαδρομή με σειρές όπως το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και το «Έχω παιδιά». Στη σειρά του Alpha είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Σούσουλα, ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής προγράμματος του MEGA, ενώ αργότερα ανέλαβε τη σκηνοθεσία της παραγωγής του Μεγάλου Καναλιού.

Η τελευταία του δουλειά ήταν η νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς», τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονταν σε εξέλιξη. Μάλιστα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου επρόκειτο να συναντηθεί με στελέχη του σταθμού, ενόψει της πρεμιέρας της παραγωγής.

Οι πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διονύσης Φερεντίνος βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια μαζί με τη σύντροφό του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παραπονέθηκε για πόνο στην πλάτη και δυσκολευόταν να περπατήσει. Περίπου 20 λεπτά αργότερα υπέστη ανακοπή.

Το ασθενοφόρο φέρεται να έφτασε περίπου 40 λεπτά αργότερα και ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση.

Στο νοσοκομείο μετέβη και ο ηθοποιός και σεναριογράφος Λάμπρος Φισφής, μαζί με τη σύντροφο του σκηνοθέτη.

Ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός αγοριού που φοιτά στο λύκειο και ενός κοριτσιού που πηγαίνει στο γυμνάσιο. Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών που θα τον αποχαιρετήσουν.