Την προσωρινή αποχώρησή του από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπεκίρης, μέχρι να υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης που τον αφορά.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφασή του, την οποία χαρακτηρίζει «αποκλειστικά προσωπική», επικαλούμενος την ανάγκη να προστατεύσει την αξιοπρέπειά του και την οικογένειά του.

«Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας», τονίζει, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης».

Καταγγέλλει στοχοποίηση και αφήνει αιχμές κατά κομμάτων

Ο Μιχάλης Μπεκίρης υποστηρίζει ότι εδώ και έναν μήνα βρίσκεται αντιμέτωπος με «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης», κάνοντας λόγο για «ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμούς» σε βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του.

«Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο», αναφέρει.

Παράλληλα, κατηγορεί κόμματα και πολιτικά πρόσωπα ότι υιοθετούν άκριτα τους ισχυρισμούς που διακινούνται, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να πλήξουν και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

«Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης», σημειώνει.

«Στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Μητσοτάκη»

Στη δήλωσή του ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολυετή συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη φιλία του, περιγράφοντας την αποχώρηση ως μια δύσκολη απόφαση με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Υπογραμμίζει ότι η σχέση τους ξεπερνά τα όρια της πολιτικής και δεν τελειώνει με την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση.

«Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια», αναφέρει και προσθέτει: «Είναι αυτονόητο ότι και στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η δήλωσή του κλείνει με αναφορά στη δικαστική οδό: «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».