Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρκό την προσεχή Τετάρτη (28/10, 15:00) στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για την διάθεση των εναπομείναντων εισιτηρίων της αναμέτρησης.

Οι Πειραιώτες αναφέρουν ότι τα τελευταία εισιτήρια θα διατεθούν την Τρίτη (27/10) από τις 11:00 έως τις 17:00 ή έως την εξάντλησή τους, από τα εκδοτήρια του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατεθούν την Τρίτη (27/10) από τις 11:00 έως τις 17:00 ή έως την εξάντλησή τους, από τα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των εισιτηρίων είναι 15€ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά».