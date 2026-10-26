Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να καταγράψει περίπου 679 χιλιόμετρα περπατήματος μέσα σε 13 ημέρες, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,5 εκατομμύριο βήματα.

Πρόκειται για το Figure 03, το τρίτης γενιάς ρομπότ της αμερικανικής εταιρείας ρομποτικής Figure AI, το οποίο υποβλήθηκε σε δοκιμή αντοχής πάνω σε διάδρομο γυμναστικής.

Το επίτευγμα έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Brett Adcock, ο οποίος παρουσίασε την εξέλιξη της δοκιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 20 Οκτωβρίου είχε ανακοινώσει ότι το ρομπότ είχε περπατήσει επί εννέα ημέρες, καλύπτοντας περίπου 560 χιλιόμετρα. Τέσσερις ημέρες αργότερα, η συνολική απόσταση είχε φτάσει τα 679 χιλιόμετρα.

Γιατί υποβάλλουν τα ρομπότ σε δοκιμές αντοχής

Σύμφωνα με τον Adcock, η δοκιμή ξεκίνησε ως πείραμα με στόχο να εντοπιστούν πιθανές αστοχίες του εξοπλισμού υπό παρατεταμένη καταπόνηση. Η αξιοπιστία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ σε εργοστάσια, αποθήκες και άλλους επαγγελματικούς χώρους, όπου απαιτείται η επανάληψη συγκεκριμένων κινήσεων για πολλές ώρες.

Όπως αναφέρει η Chosun, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει και άλλες δοκιμές, μεταξύ των οποίων μια επίδειξη κατά την οποία ρομπότ Figure 03 ταξινομούσαν δέματα σε διαδοχικές βάρδιες. Η συγκεκριμένη δοκιμή διήρκεσε περίπου 200 ώρες και, σύμφωνα με την εταιρεία, ο στόλος των ρομπότ διαχειρίστηκε σχεδόν 250.000 δέματα.

Πόσο κοντά βρίσκονται τα ανθρωποειδή ρομπότ στην καθημερινή εργασία;

Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς, η δοκιμή στον διάδρομο δεν αποδεικνύει ότι το Figure 03 μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα για 13 ημέρες σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση σε ελεγχόμενες συνθήκες διαφέρει σημαντικά από την πλοήγηση σε έναν χώρο με εμπόδια, την εκτέλεση σύνθετων εργασιών και τη συνεργασία με ανθρώπους.

Το πείραμα αναδεικνύει, ωστόσο, μία από τις βασικές προκλήσεις της σύγχρονης ρομποτικής: τη μετάβαση από τις εντυπωσιακές επιδείξεις στην αξιόπιστη λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Για τις εταιρείες που αναπτύσσουν ανθρωποειδή ρομπότ, η αντοχή των μηχανικών μερών και η σταθερότητα της λειτουργίας τους είναι εξίσου σημαντικές με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.