Μια νέα εποχή ξεκινά για τη διάσημη Oxford Street στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς ένα τμήμα σχεδόν ενός χιλιομέτρου παραδόθηκε αποκλειστικά στους πεζούς.





Μιλώντας για την πεζοδρόμηση, ο δήμαρχος Σαντίκ Καν έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή» και μια «μνημειώδη ευκαιρία» που θα αναζωογονήσει την αγορά ενόψει των Χριστουγέννων, σε μια περιοχή με ετήσιο τζίρο 3,1 δισ. λιρών και 500.000 καθημερινούς επισκέπτες.

Oxford Street. Reimagined. https://t.co/UJhQ5HysRt — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) October 26, 2026

Το φιλόδοξο έργο, συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων λιρών, αποκλείει πλήρως όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως λεωφορεία, ταξί και ιδιωτικά αυτοκίνητα, καθώς και τα ποδήλατα και τα σκούτερ, από την Orchard Street έως την Great Portland Street, συμπεριλαμβανομένου του Oxford Circus.



Πρόσβαση θα έχουν πλέον αποκλειστικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι παραδόσεις εμπορευμάτων θα επιτρέπονται αυστηρά από τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ.



Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης «δημόσιας πλατείας» παγκόσμιας κλάσης, στην οποία θα φυτευτούν περισσότερα από 50 νέα δέντρα και θα τοποθετηθούν άνω των 100 καθισμάτων και χώρων αναψυχής.

Η Oxford Street του Λονδίνου όπως φαίνεται από ψηλά καθώς ο δρόμος πεζοδρομείται και απελευθερώνεται από την κυκλοφορία των οχημάτων

Ωστόσο, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει ισχυρό κύμα κριτικής και αντιδράσεων. Επικριτές του σχεδίου προειδοποιούν για τον κίνδυνο να επικρατήσει μια ανεξέλεγκτη χαοτική κατάσταση λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των γύρω οδικών δικτύων.



Την ίδια στιγμή, οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ καταγγέλλουν ότι η καθολική απαγόρευση των ταξί και των λεωφορείων μετατρέπει τη λεωφόρο σε «συγκοινωνιακή έρημο» για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.



Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ένωση Αδειοδοτημένων Οδηγών Ταξί (LTDA) τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι επισκέπτες χάνουν οριστικά τη δυνατότητα αποβίβασης έξω από τα καταστήματα.