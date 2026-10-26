Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή απολογία του ιδιοκτήτη της Pizza Fan άνοιξε σήμερα ο κύκλος των εξηγήσεων των κατηγορούμενων στην υπόθεση της φορολογικής απάτης εκατομμυρίων.

Ο ένας μετά τον άλλον οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογούνται σε δυο ομάδες, περνούν το κατώφλι του ανακριτή. Δέκα κατηγορούμενοι δίνουν εξηγήσεις σήμερα ανάμεσα τους λογιστές, ένας προγραμματιστής και ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise. Η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνούνται όσα τους αποδίδονται ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise οι οποίοι φέρονται να παραδέχονται πως γνώριζαν για την απάτη αλλά δεν μπορούσαν να αντιδράσουν καθώς εκβιάζονταν.

Οι πέντε πρώτοι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση, εμφάνιση σε ΑΤ και εγγύηση 5000 ευρω.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, τον προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη franchise στη Νέα Ιωνία ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπον κατηγορούμενων.

Τη σκυτάλη των απολογιών παίρνουν αύριο 13 μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, παρόλο που δηλώνεται ως υπάλληλος, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος καθώς και οι συγκατηγορούμενοι του στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της οργάνωσης.

Οι συνολικά 23 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το ρόλο που αποδίδεται στον καθένα, εκτελεστικό ή περιφερειακό, στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις και ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η παράνομη δράση φέρεται να εκτίνεται σε βάθος δεκαετίας και στόχος, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν η απόκρυψη μεγάλου μέρους του τζίρου προκαλώντας ζημία στο δημόσιο πάνω από 25 εκατομμύρια.

Η δικογραφία μιλά για μία επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση που δρούσε , με σκοπό την τέλεση κακουργηματικών πράξεων, όπως φοροδιαφυγή, μέσω της επέμβασης, με ειδικό αλγόριθμο στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων των καταστημάτων της εταιρείας.

Η εταιρεία από την πλευρά της φέρεται να κάνει λόγο για φορολογικό λάθος δηλώνοντας πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις αρχές.

Σύμφωνα με την κατηγορία «κλειδί» στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα ήταν οι παραγγελίες που εμφανίζονταν στο σύστημα ως «κεράσματα», με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραγγελίες που φέρονται να καταχωρίζονταν ως «κεράσματα» αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ ημερησίως.

Οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνουν αναφορές σε εισπράξεις χιλιάδων ευρώ την ημέρα, στη διακίνηση μετρητών, αλλά και σε φερόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα στην ΑΑΔΕ από τα οποία ο φερόμενος ως αρχηγός φέρεται να ενημερωνόταν για καταγγελίες και πιθανούς φορολογικούς ελέγχους.