Δεκάδες είναι τα εκατομμύρια δολάρια που πηγαίνουν σε πολιτικές διαφημίσεις των Δημοκρατικών οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο το σκάνδαλο με τα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν — μια κίνηση που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την ανατροπή των ισορροπιών στη Γερουσία υπέρ των Δημοκρατικών. Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για αυτές τις διαφημίσεις, που οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές λέγεται σε κύκλους της Ουάσινγκτον πως θα είναι οι εκλογές του Έπστιν.



Το Senate Majority PAC, που πρόσκειται στον Τσακ Σούμερ, έχει δαπανήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις σχετικές με τον Τζέφρι Έπστιν σε κούρσες για τη Γερουσία στην Αλάσκα, το Μέιν, την Αϊόβα, το Οχάιο, το Κάνσας και τη Τζόρτζια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας.



Μεταξύ των αναμετρήσεων για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί έχουν ξοδέψει περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις για τον Έπστιν, σύμφωνα με ανάλυση της AdImpact, όπως αναφέρει το Politico.

Η διαφθορά στην κορυφή της ατζέντας των Αμερικανών ψηφοφόρων

Αυτά συμβαίνουν καθώς η εμπλοκή της υπόθεσης Έπστιν έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά στην ψυχοσύνθεση του Αμερικανού ψηφοφόρου, αποτελώντας ένα εύκολο σύνθημα για τους Δημοκρατικούς προκειμένου να μιλήσουν για διαφθορά — ένα ζήτημα που αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για τους πολίτες, με το 88% να δηλώνει εξαιρετικά ή πολύ ανήσυχο, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News.



Το ποσοστό αυτό ξεπερνά ακόμη και τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές, που συγκέντρωσαν 85%.

«Είναι ένα κρίσιμο σημείο σε ένα ευρύτερο επιχειρηματολόγιο που προβάλλουμε σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο», δήλωσε ο Τζέσε Στάινμπρινγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας των Δημοκρατικών Blue Rose Research, η οποία συνεργάζεται με το SMP σε δημοσκοπήσεις για τον σχεδιασμό των διαφημίσεων.



«Πιστεύω ότι ο Έπστιν έχει γίνει το σύμβολο ενός ευρύτερου συστήματος που οι Αμερικανοί αισθάνονται ότι είναι στημένο εναντίον τους» συμπλήρωσε.

Η τακτική της αποσυσπείρωσης και το ρίσκο για τους Ρεπουμπλικανούς

Κορυφαίοι δημοσκόποι και στρατηγικοί αναλυτές των Ρεπουμπλικανών συμφωνούν ότι οι διαφημίσεις αποτελούν έναν «καλό τρόπο να χτυπηθεί η οξύτητα της κυβερνητικής διαφθοράς αντί να προσπαθούν να εξηγήσουν τα σκάνδαλα δωροδοκίας».



Παράλληλα, το θέμα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ακόμα δοκιμασία για το αν οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ με χαμηλή συχνότητα συμμετοχής θα εξελιχθούν σε σταθερούς ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

Εικαστικό έργο διαμαρτυρίας που απεικονίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Έπστιν κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ

«Είναι προβληματικό», ανέφερε ανώτερος Ρεπουμπλικανός αξιωματούχος που εργάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το Politico.



«Έχει σχεδιαστεί για να κάνει τους απογοητευμένους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, που είναι κάπως αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή, ακόμα πιο απογοητευμένους και πιο αναποφάσιστους. Είναι σαν να ξύνουν ανοιχτά μια πληγή που ήδη έχουμε κατά κάποιον τρόπο, κάτι που είναι έξυπνο από πλευράς τους».

Απόπειρα ανατροπής σε παραδοσιακά προπύργια των συντηρητικών

Ο φόβος είναι ότι η χρήση της υπόθεσης Έπστιν για τη μείωση της προσέλευσης των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θα μπορούσε να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροπή αποτελεσμάτων ακόμα και σε βαθιά συντηρητικές περιφέρειες.



Μία από τις τρέχουσες διαφημίσεις του Σκοτ Κόλομ, υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μισισιπή, παρουσιάζει έναν άνδρα με το όνομα Μαρκ, ισόβιο ψηφοφόρο των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος ήρθε σε ρήξη με την εν ενεργεία γερουσιαστή της παράταξης Σίντι Χάιντ-Σμιθ λόγω της ψήφου της να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστιν.

Η αίσθηση της προδοσίας και η τακτική της αποχής

Ο Κόλομ δήλωσε ότι ο Μαρκ και άλλοι ψηφοφόροι σαν αυτόν το εξέλαβαν ως προδοσία. «Αυτό που συνέβη είναι ότι μόλις αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα αρχεία του Έπστιν και συνέχισαν να αναβάλλουν το θέμα δίνοντας διαφορετικές εξηγήσεις, η προδοσία αυτή ήταν τόσο βαθιά γι’ αυτόν, και ήταν ένα τόσο προσωπικό ζήτημα επειδή μιλάμε για κακοποιητές παιδιών, που είπε: “Λοιπόν, αυτό μου άνοιξε τα μάτια”», ανέφερε ο Κόλομ.



«”Μου είπαν ψέματα για αυτό. Θα μου πουν ψέματα για τα πάντα”».

Ο Σκοτ Κόλομ, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία των ΗΠΑ στην πολιτεία του Μισισιπή

Οι διαφημίσεις δεν αποσκοπούν απαραίτητα στο να στρέψουν τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους προς τις εκστρατείες των Δημοκρατικών, αλλά στο να τους εμποδίσουν από το να προσέλθουν κάλπες. «Καταστολή της βάσης των Ρεπουμπλικανών», όπως το έθεσε ένας Ρεπουμπλικανός δημοσκόπος.



«Οι δημοσκόποι των Ρεπουμπλικανών έχουν δει το ζήτημα Έπστιν να κυριαρχεί στην τελική ευθεία. Φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα να υπενθυμίζει στους ψηφοφόρους το είδος της διαφθοράς που τους δυσαρεστεί στην Ουάσινγκτον» συμπλήρωσε.

Νέες αποκαλύψεις και αίτημα για ειδικό εισαγγελέα

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκαθαρίζουν όλο και περισσότερο ότι δεν σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη γραμμή έρευνας για το αν ο Τραμπ εμπλεκόταν στο κύκλωμα σωματεμπορίας του Έπστιν, σε περίπτωση που ανακτήσουν την πλειοψηφία, αναφέρει ο Κρις Μαρκέτ του Politico.



Μια νέα έκθεση από το προσωπικό της μειοψηφίας της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, ζητά τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα για να ερευνήσει τους δεσμούς του Τραμπ με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.