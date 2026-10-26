Βαρύτατες σκιές πέφτουν πάνω από την ηγεσία της Pizza Fan, καθώς αποκαλύπτεται ένα ευρύ δίκτυο φοροδιαφυγής που εκτεινόταν σε περισσότερα από 150 καταστήματα και αφορούσε πάνω από 2.500 εργαζομένους σε όλη την επικράτεια. Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένα ψηφιακό κατάστιχο σε αρχείο Excel, όπου καταγράφονταν με ακρίβεια τα πραγματικά «μαύρα» έσοδα κάθε υποκαταστήματος, επιτρέποντας στα στελέχη να ελέγχουν πλήρως τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις αρχές.

Ένα φύλλο από το ψηφιακό αυτό αρχείο έφερε στο φως η εκπομπή Live News.

Το ψηφιακό κατάστιχο της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, τα ηγετικά στελέχη και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας χρησιμοποιούσαν ένα κρυφό αρχείο Excel για να παρακολουθούν τη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος.



Στο συγκεκριμένο κρυφό αρχείο Excel που έφερε στο φως η εκπομπή Live News, γινόταν λεπτομερής καταγραφή των πραγματικών («μαύρων») εσόδων των καταστημάτων, ώστε η διοίκηση να ελέγχει τα ποσά που δεν δηλώνονταν επίσημα.



Η εκπομπή αποκάλυψε ένα από τα 5,000 αρχεία excel που υπάρχουν στην δικογραφία και τα οποία βρέθηκαν στην μαμά-εταιρία. Στα φύλλα excel επάνω οι εμπλεκόμενοι φέρονται να σημείωναν τα «μαύρα χρήματα».



Το φύλλο που έβγαλε η εκπομπή δείχνει στοιχεία όπως το σύνολο της μηνιαίας είσπραξης του κάθε μαγαζιού, ενώ στην διπλανή στήλη φαίνεται το πόσο που είναι τα «μαύρα». Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να καταγράφουν μήνα-μήνα σε μια στήλη την συνολική είσπραξη του κάθε καταστήματος, και σε άλλη στήλη τα «μαύρα» χρήματα που έβγαζε το κάθε κατάστημα.



Εντύπωση επίσης προξενεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Excel, όσα περισσότερα ήταν τα «μαύρα» που έβγαζε κάθε κατάστημα έναν μηνά, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα που απέδιδε το κατάστημα στην μητρική εταιρία ως royalty, για την χρήση της επωνυμίας δηλαδή.

Δείτε το βίντεο: