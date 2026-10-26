Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στην Κω την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με απόφαση του δημάρχου του νησιού, Θεοδόση Νικηταρά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τα Δωδεκάνησα τις επόμενες ώρες.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Ποιες σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές

Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Κω, χωρίς εξαιρέσεις ως προς τις κατηγορίες σχολικών μονάδων που αναφέρονται στην απόφαση.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν:

Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Τα γυμνάσια και τα λύκεια.

Οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

Οι μονάδες προσχολικής αγωγής και οι παιδικοί σταθμοί.

Η απόφαση ισχύει για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Έκκληση του Δήμου Κω για περιορισμό των μετακινήσεων

Παράλληλα, ο Δήμος Κω απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του νησιού να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το επόμενο 24ωρο αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων στην Κω εντάσσεται στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο για την ασφάλεια των πολιτών.