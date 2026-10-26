Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις εξής περιοχές:

–Ανατολική Στερεά: Κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία έως τις πρωινές ώρες

–Αττική: Έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες

–Θεσσαλία: Στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας έως τις βραδινές ώρες

–Σποράδες και Εύβοια: Με ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας

–Δωδεκάνησα: Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ

–Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι

Μάλιστα, στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερα, δεν αποκλείονται και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Επίσης, το meteo.gr προβλέπει νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές μικρότερης έντασης.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 21, στην Ήπειρο από 11 έως 22, στη Θεσσαλία από 12 έως 20, στη Στερεά από 12 έως 21 και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου τους 21, στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου τους 22, στα Δωδεκάνησα τους 25 και στην Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά κυρίως από ανατολικές έως βορειοανατολικές, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και περαιτέρω ενίσχυση στα πελάγη, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Νέες ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Πλημμύρισαν δρόμοι σε Πειραιά, Μάνδρα και Γλυφάδα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα στην Αττική, όπου η ΕΜΥ προβλέπει δύο περιόδους ισχυρών φαινομένων: μία έως το μεσημέρι και μία δεύτερη τις βραδινές ώρες.

Χθες, Κυριακή, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα και τα πιο σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στον Πειραιά, στη Μάνδρα και στη Γλυφάδα, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Επίσης, έντονες βροχές έπληξαν τη Βούλα, τη Βάρη, την Ανάβυσσο, το Ελληνικό, τον Άγιο Κοσμά και το Λαύριο.

Μάλιστα, στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, από την οδό Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στη συνέχεια.

Βροχές εκδηλώθηκαν επίσης στη Νίκαια, στο Πέραμα, στον Άνω Κορυδαλλό και στο Φάληρο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι, στο Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, στο Ψυχικό και στην Καισαριανή, ενώ η κακοκαιρία επηρέασε και τα βόρεια προάστια.

Ο καιρός αύριο, Τρίτη 27/10

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, Τρίτη (27/10), με τα εντονότερα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην ανατολική και νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

–Σποράδες και Εύβοια: Έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες

–Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Έως αργά το απόγευμα

–Δωδεκάνησα: Από το μεσημέρι

–Αττική: Έως τις πρωινές ώρες

Θεσσαλία: Στη Μαγνησία και τη Λάρισα από τις βραδινές ώρες

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, βροχές θα επιμείνουν γενικότερα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση.

Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 18 με 21 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να αγγίξουν τους 22 με 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

Ανήμερα της εθνικής εορτής, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία ενδέχεται να επηρεάσει την πραγματοποίηση των παρελάσεων σε ορισμένες περιοχές.

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σταδιακή υποχώρηση των ισχυρότερων φαινομένων, χωρίς ωστόσο να αναμένεται πλήρης βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, με βοριάδες 6 έως 7 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς. «Σίγουρα παρελάσεις με ζακέτα και ίσως μια ομπρέλα θα χρειαστούν στην Αττική», ανέφερε η μετεωρολόγος.

Για τη Θεσσαλονίκη, τα έως τώρα στοιχεία δεν δείχνουν βροχή την ώρα της παρέλασης, αλλά η πρόγνωση παραμένει υπό εξέλιξη. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ αισθητή θα είναι η παρουσία του Βαρδάρη.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Πέμπτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σταδιακά, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς την Κύπρο, δίνοντας στη χώρα πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού.

Πάντως, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αφορά προς το παρόν τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η εκτίμηση για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου βασίζεται στις διαθέσιμες γενικές και τοπικές προγνώσεις, οι οποίες ενδέχεται να επικαιροποιηθούν.

Σε αυξημένη ετοιμότητα Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενεργοποιήσει το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και των συνεπειών τους, με τις υπηρεσίες στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας να παραμένουν σε επιφυλακή.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από ισχυρούς ανέμους, να ελέγχουν υδρορροές και λούκια και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, ακόμα και αρκετές ώρες μετά το τέλος των βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια καταιγίδων με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες, τις θαλάσσιες δραστηριότητες, τα ψηλά δέντρα, τις μεταλλικές κατασκευές και τα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

Όσοι βρίσκονται σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πρέπει να σταθμεύουν σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα και πλημμυρισμένους δρόμους, και να παραμένουν μέσα στο όχημα μέχρι να εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, συστήνεται η άμεση αναζήτηση προστασίας σε κτίριο ή αυτοκίνητο, ενώ όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας πρέπει να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο και να απομακρύνονται από θάλασσες, λίμνες και ποτάμια.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις της ΕΜΥ, τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και τις ενημερώσεις της Τροχαίας για την κατάσταση του οδικού δικτύου.