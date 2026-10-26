Τη δική του ανάλυση για τις αιτίες που καθιστούν αδύνατη την επανασύνδεση ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι κατέθεσε ο Ντίκι Άρμπιτερ, πρώην γραμματέας Τύπου της βασιλικής οικογένειας και εκπρόσωπος της βασίλισσας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Royals Unscripted της Express, ο Άρμπιτερ υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο τα δύο αδέλφια διαχειρίζονται τη μνήμη της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, αποτελεί κομβικό σημείο στη μεταξύ τους απόσταση.

Αναφερόμενος στη στάση του δούκα του Σάσεξ, σημείωσε ότι «ακόμη πενθεί δημόσια· ακόμη χρησιμοποιεί το όνομα της μητέρας του ως δικαιολογία για οτιδήποτε κάνει». Στον αντίποδα, περιγράφοντας τη στάση που τηρεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, τόνισε πως «συνεχίζει τη δουλειά του, ο Ουίλιαμ πενθεί ιδιωτικά, κάτι που είναι το σωστό».

Στη συνέχεια, ο πρώην βασιλικός αξιωματούχος διατύπωσε την εκτίμησή του για το μέλλον της σχέσης τους: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα δύο αδέλφια θα τα ξαναβρούν σύντομα».

Οι διαφορετικοί χαρακτήρες από την παιδική ηλικία

Ανατρέχοντας στα χρόνια που τα δύο αδέλφια μεγάλωναν στο παλάτι, ο Ντίκι Άρμπιτερ στάθηκε στις αντιθέσεις του χαρακτήρα τους. Όπως θυμήθηκε για τα παιδικά χρόνια του διαδόχου του θρόνου: «Αυτό που έβλεπα τότε, όταν μεγάλωναν, ήταν ότι ο Ουίλιαμ ήταν πολύ ντροπαλός.

Θυμάμαι μια φορά που η Νταϊάνα είχε οργανώσει μια δεξίωση στο Παλάτι του Κένσινγκτον για τους ανθρώπους που εργάζονταν για τη φιλανθρωπική της οργάνωση και ζήτησε από τον Ουίλιαμ να βγάλει έναν λόγο και να τους ευχαριστήσει που ήρθαν. Ήταν μόλις εννέα ή δέκα ετών και το έκανε, και η Νταϊάνα ήταν πολύ περήφανη».

Αντίθετα, χαρακτήρισε τον Χάρι ως παιδί «γεμάτο αυτοπεποίθηση, πολύ ομιλητικό και αρκετά άτακτο», συμπληρώνοντας: «Ήταν διαφορετικοί τότε και είναι πολύ διαφορετικοί και τώρα».

Περιγράφοντας τη σημερινή τους κατάσταση, ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται «σοβαρός», ενώ παράλληλα απολαμβάνει την οικογενειακή του ζωή και στέκεται στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου ενόψει των μελλοντικών του καθηκόντων. Για τον αδελφό του σχολίασε πως «ο Χάρι είναι ο Χάρι· ο Χάρι κάνει ό,τι του λένε, ό,τι του λέει η σύζυγός του».

Τέλος, εκτίμησε ότι μετά την ολοκλήρωση των Invictus Games και τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.