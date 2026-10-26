Την «έντονη λύπη της» εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κύρωση του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή της Λιβύης. Τη σχετική δήλωση έκανε από την έδρα του ΟΗΕ ο πρέσβης της ΕΕ Σταύρος Λαμπρινίδης.



Η παρέμβαση ακολούθησε αμέσως μετά την εκφώνηση της κοινής δήλωσης Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν, Κύπρου και Αιγύπτου από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά των αυθαίρετων μεθοδεύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Λαμπρινίδης επανέλαβε ότι η θέση της Ένωσης είναι «σταθερή και σαφής».



«Όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε.



Ο κ. Λαμπρινίδης επανέλαβε τη θέση της ΕΕ ότι το μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και «δεν μπορεί να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη».



Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ «έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο», ζητώντας τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.