Επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξαπολύει η Αλεξία Έβερτ, κόρη του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος «κακοποιεί κατ’ επανάληψη» την παράταξη. Η ίδια τονίζει με νόημα πως πρόκειται για την πιο ακατάλληλη στιγμή να οδηγηθεί η διακυβέρνηση της χώρας σε νέες επικίνδυνες περιπέτειες, καλώντας τον να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων.

Όπως υπογραμμίζει, το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό θα προκαλέσει άμεση ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, έστω κι αν αυτός αποσπάσει μόλις το 1% των ψήφων.



Μιλώντας στα Παραπολιτικά, η Αλεξία Έβερτ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός κακοποιεί συστηματικά το κόμμα πριν καν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ενώ υπενθυμίζει τις ιστορικές ευθύνες του παρελθόντος, τονίζοντας πως «το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», καθώς οδήγησε ήδη δύο φορές την παράταξη στην αντιπολίτευση.



Παράλληλα, η Αλεξία Έβερτ σχολιάζει με θερμά λόγια τη στάση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κανένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Όπως αναφέρει, η ξεκάθαρη αποστασιοποίηση του πρώην πρωθυπουργού από τις κινήσεις του Μεσσήνιου πολιτικού επιβεβαιώνει τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή του στη Νέα Δημοκρατία.



«Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κώστα Καραμανλή, βάζοντας οριστικό τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν.



Τέλος, αναφορικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Η Αλεξία Έβερτ υπογραμμίζει πως η επίλυση διαφωνιών μεταξύ ηγετών του ίδιου χώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά «κεκλεισμένων των θυρών», καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δίνουν τροφή για παρερμηνείες στους πολίτες και παράλληλα προσφέρουν στους Τούρκους δικαίωμα να πανηγυρίζουν.

Παράλληλα, η Αλεξία Έβερτ τοποθετείται για την πληθώρα των σχηματισμών στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδοντας την ελκυστικότητά τους στην εκμετάλλευση ευαίσθητων θεμάτων όπως το Μεταναστευτικό, η παραβατικότητα και η κοινωνική ανοχή.



Χαρακτηρίζει «κουραφέξαλα» τους ισχυρισμούς περί ανώτερου πατριωτισμού από τα κόμματα αυτά, επισημαίνοντας την πλήρη απουσία σοβαρού κυβερνητικού προγράμματος ή ικανών στελεχών για τη διαχείριση της ακρίβειας και των διεθνών προκλήσεων, την ώρα που η σημερινή κυβέρνηση έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο.



Όσον αφορά την εκλογική προοπτική και τον στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμά ότι παραμένει εφικτός εφόσον οι πολίτες προσέλθουν στις κάλπες με ωριμότητα, ορθολογισμό και κριτήριο τη σταθερότητα.



Τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις παρά τις διεθνείς κρίσεις, ενώ υπογραμμίζει την υπεροχή του γαλάζιου ψηφοδελτίου σε εμπειρία.



Τέλος, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μιας δικής της υποψηφιότητας στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλώνει ότι οι παράμετροι παραμένουν ρευστές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσφορά στο κοινωνικό γίγνεσθαι βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στο DNA της.