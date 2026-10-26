Ο Κρις Μπράουν απέφυγε τη φυλακή για τη βίαιη επίθεση σε μουσικό παραγωγό μέσα σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, παρά το γεγονός ότι τον χτύπησε επανειλημμένα με γυάλινο μπουκάλι τεκίλας.

Ο 37χρονος Αμερικανός τραγουδιστής καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης με αναστολή 12 μηνών, για το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Φεβρουαρίου 2023, στο ιδιωτικό κλαμπ Tape, στην πολυτελή περιοχή Μέιφερ του Λονδίνου.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Μπράουν επιτέθηκε στον μουσικό παραγωγό Έιμπραχαμ «Έιμπ» Ντιάου, χτυπώντας τον με γυάλινο μπουκάλι. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Here’s R&B star Chris Brown and friend Omololu Akinlolu attacking a man with a tequila bottle. The judge told him: ‘Your fame, commercial success and professional standing do not entitle you to special treatment’ https://t.co/wBdE1yqrQs https://t.co/tUygaomwj4 — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) October 26, 2026

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ, το οποίο προβλήθηκε στο δικαστήριο, κατέγραψε τον τραγουδιστή να καταφέρει τέσσερα χτυπήματα με το μπουκάλι, δύο από τα οποία βρήκαν τον παραγωγό στο κεφάλι και ένα στον ώμο.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα επικίνδυνη, επισημαίνοντας ότι τα επανειλημμένα χτυπήματα με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει πολύ σοβαρότερους τραυματισμούς.

US singer Chris Brown was spared an immediate prison sentence in Britain for attacking a producer with a tequila bottle in a London nightclub in 2023 https://t.co/ST5oP0ANvS https://t.co/HiPjDXt0Sb — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

«Δεν επρόκειτο για προσχεδιασμένη βία. Ήταν, ωστόσο, σοβαρή βία από δύο ανθρώπους μέσα σε ένα γεμάτο νυχτερινό κέντρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο δικαστής σημείωσε ότι η συμπεριφορά του Μπράουν ήταν τόσο επιθετική, ώστε χρειάστηκε να τον απομακρύνουν με τη βία από το σημείο.

«Η φήμη σας δεν σας εξασφαλίζει ειδική μεταχείριση»

Απευθυνόμενος στον τραγουδιστή, ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι η αναγνωρισιμότητα και η επαγγελματική του επιτυχία δεν τον τοποθετούν πάνω από τον νόμο.

«Η φήμη σας, η εμπορική σας επιτυχία και η επαγγελματική σας θέση δεν σας δίνουν δικαίωμα σε ειδική μεταχείριση. Ο νόμος ισχύει εξίσου για όλους», τόνισε.

BREAKING: Chris Brown has been sentenced to eight months in prison, suspended for 12 months, therefore avoiding jail time. Brown pleaded guilty to affray over a confrontation at a London nightclub in 2023. https://t.co/cTOSkp3oIb 📺 Sky 501 https://t.co/oM0bxCvrYX — Sky News (@SkyNews) October 26, 2026

Ωστόσο, κατά την επιμέτρηση της ποινής, έλαβε υπόψη ότι ο Μπράουν είχε παραδεχθεί την ενοχή του, είχε συμμορφωθεί με τους περιοριστικούς όρους της εγγύησής του και ότι μια άμεση φυλάκιση θα επηρέαζε τα παιδιά του. Εκτίμησε επίσης ότι ο κίνδυνος να διαπράξει νέο αδίκημα είναι χαμηλός.

Για την ίδια επίθεση καταδικάστηκε και ο ράπερ και δάσκαλος φωνητικής του Μπράουν, Ομολόλου Ακινλόλου, ο οποίος συμμετείχε στο περιστατικό. Του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης, επίσης με αναστολή 12 μηνών.

Chris Brown, 37, was sentenced to 8 months in prison, suspended for a year for affray, striking Aber Diaw with tequila bottle multiple times. I record his dramatic exit from Southwark Crown Court to a waiting car 🚗. https://t.co/TU5J6T5csV — David Atherton (@daveatherton) October 26, 2026

Και οι δύο είχαν δηλώσει ένοχοι τον Ιούλιο ενώπιον του δικαστηρίου Southwark Crown Court για την κατηγορία της συμμετοχής σε βίαιη συμπλοκή, ενώ υποχρεώθηκαν να καταβάλουν δικαστικά έξοδα ύψους 1.500 λιρών ο καθένας.

Με την απόφαση αυτή, ο Κρις Μπράουν παραμένει ελεύθερος, ωστόσο η ποινή μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν διαπράξει νέο αδίκημα κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης αναστολής.